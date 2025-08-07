Fani Metal Gear Solid 5 będą zaskoczeni – ambitny mod wprowadził istotną nowość

Choć od premiery Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain minęło już dziewięć lat, gra niespodziewanie doczekała się zupełnie nowego życia dzięki fanowskiej inicjatywie. Dzięki modyfikacji istnieje możliwość kooperacji. Mod stworzony przez użytkownika unknown321 zaskoczył społeczność graczy, wprowadzając do kultowej produkcji możliwość wspólnego przechodzenia misji w trybie dla dwóch osób.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain – kooperatywny mod

To ambitne przedsięwzięcie, mimo że wciąż niedoskonałe i pozostające w rozwoju, pozwala dwóm graczom połączyć siły w walce z przeciwnikami i eksploracji świata gry. Twórcy przyznają, że projekt nie jest idealny, ale zdecydowali się go udostępnić, ponieważ nie mogą już w pełni poświęcić się jego rozwijaniu ze względu na zobowiązania zawodowe. Zapowiadają jednak, że nie porzucają modyfikacji całkowicie i planują dalsze aktualizacje w wolnym czasie.