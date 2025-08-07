Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Metal Gear Solid 5 będą zaskoczeni – ambitny mod wprowadził istotną nowość

Jakub Piwoński
2025/08/07 13:30
Tego jeszcze nie było w MGS V.

Choć od premiery Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain minęło już dziewięć lat, gra niespodziewanie doczekała się zupełnie nowego życia dzięki fanowskiej inicjatywie. Dzięki modyfikacji istnieje możliwość kooperacji. Mod stworzony przez użytkownika unknown321 zaskoczył społeczność graczy, wprowadzając do kultowej produkcji możliwość wspólnego przechodzenia misji w trybie dla dwóch osób.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain – kooperatywny mod

To ambitne przedsięwzięcie, mimo że wciąż niedoskonałe i pozostające w rozwoju, pozwala dwóm graczom połączyć siły w walce z przeciwnikami i eksploracji świata gry. Twórcy przyznają, że projekt nie jest idealny, ale zdecydowali się go udostępnić, ponieważ nie mogą już w pełni poświęcić się jego rozwijaniu ze względu na zobowiązania zawodowe. Zapowiadają jednak, że nie porzucają modyfikacji całkowicie i planują dalsze aktualizacje w wolnym czasie.

To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serii, zwłaszcza że przyszłość Metal Gear Solid pozostaje niepewna. Po odejściu Hideo Kojimy w 2015 roku Konami próbowało kontynuować markę nieudanym Metal Gear Survive, a obecnie skupia się na remasterach i remake’ach. Już pod koniec miesiąca zadebiutuje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, czyli odświeżona wersja kultowego MGS3, jednak na zupełnie nową odsłonę serii jak na razie nie ma co liczyć.

W tej sytuacji to właśnie fani, tacy jak unknown321, podtrzymują ducha serii przy życiu, tworząc nowe doświadczenia na bazie istniejących gier. Na stronie GitHuba modera można znaleźć szczegóły dotyczące instalacji moda, działania kooperacji i przyszłych planów. Tymczasem niedawno informowaliśmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater otrzyma tryb multiplayer.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/metal-gear-solid-mgs-5-co-op-mod/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


