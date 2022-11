Serwery Dark Souls Remastered na PC wróciły do żywych. Są też jednak złe wieści

From Software nie zamierza przywracać funkcji sieciowych Dark Souls: Prepare To Die Edition.

Na początku bieżącego roku serwery wszystkich gier z serii Dark Souls na PC zostały wyłączone z powodu wykrycia niebezpiecznej luki w kodzie. Pod koniec maja From Software zapewniło, że rozwiąże problem i od tamtego czasu dostęp do funkcji sieciowych przywrócono zarówno w Dark Souls 3, jak i w Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Wczoraj natomiast twórcy podzielili się kolejną dobrą informacją. Okazuje się bowiem, że również posiadacze Dark Souls Remastered mogą ponownie cieszyć się trybem online.

Dark Souls Remastered odzyskało dostęp do funkcji sieciowych

From Software przekazało powyższą informację za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, gdzie studio podziękowało również fanom za „cierpliwość, zrozumienie i wsparcie”. Niestety deweloperzy mają także złe wieści. Już pod koniec października poinformowano, że funkcje sieciowe Dark Souls: Prepare To Die Edition nie zostaną przywrócone, a gracze będą mogli korzystać ze wspomnianej produkcji wyłącznie w trybie offline.



Wczoraj deweloperzy w żaden sposób nie odnieśli się do swojej decyzji, dlatego też wygląda na to, że twórcy nie zamierzają zmieniać zdania w tej kwestii. Warto natomiast dodać, że studio From Software wciąż pracuje nad przywróceniem funkcji sieciowych w podstawowej wersji Dark Souls 2. Niestety nie wiadomo, kiedy deweloperom uda uporać się ze wspomnianymi problemami w przypadku tej produkcji.

