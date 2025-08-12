Just Cause 4 z trybem multiplayer. Modderzy pokazali nowy zwiastun rozgrywki

Zespół modderski pracujący nad fanowskim trybem multiplayer do Just Cause 4 udostępnił drugi zwiastun prezentujący rozgrywkę. Projekt pozwoli bawić się w świecie gry z innymi graczami, choć nie będzie to tryb kooperacyjny w kampanii – zamiast tego otrzymamy otwartą eksplorację i aktywności dla wielu uczestników.

Just Cause 4 – swoboda w świecie gry dla wielu graczy

W nowym materiale widać fragmenty wspólnej zabawy w Solis, a twórcy zapowiadają, że gracze będą mogli sami tworzyć wydarzenia i aktywności. Mod bazuje na wydanej w grudniu 2018 roku produkcji Avalanche Studios, w której jako Rico Rodriguez wykorzystujemy wingsuit, linkę z hakiem i arsenał broni do widowiskowej destrukcji.