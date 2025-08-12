Zaloguj się lub Zarejestruj

Just Cause 4 z trybem multiplayer. Modderzy pokazali nowy zwiastun rozgrywki

Mikołaj Berlik
2025/08/12 10:00
Fani serii doczekają się możliwości wspólnej zabawy w Solis.

Zespół modderski pracujący nad fanowskim trybem multiplayer do Just Cause 4 udostępnił drugi zwiastun prezentujący rozgrywkę. Projekt pozwoli bawić się w świecie gry z innymi graczami, choć nie będzie to tryb kooperacyjny w kampanii – zamiast tego otrzymamy otwartą eksplorację i aktywności dla wielu uczestników.

Just Cause 4

Just Cause 4 – swoboda w świecie gry dla wielu graczy

W nowym materiale widać fragmenty wspólnej zabawy w Solis, a twórcy zapowiadają, że gracze będą mogli sami tworzyć wydarzenia i aktywności. Mod bazuje na wydanej w grudniu 2018 roku produkcji Avalanche Studios, w której jako Rico Rodriguez wykorzystujemy wingsuit, linkę z hakiem i arsenał broni do widowiskowej destrukcji.

Choć część scen w zwiastunie jest lekko niesynchronizowana, to sam fakt działania takiego projektu pokazuje potencjał fanowskich modyfikacji. Dzięki nim gry mogą zyskać zupełnie nowe funkcje i formy rozgrywki.

Mod do Just Cause 4 Multiplayer jest obecnie w fazie rozwoju i zostanie wydany jeszcze w tym roku!

Do czasu ogłoszenia dalszych informacji zapraszamy do obejrzenia naszego zwiastuna!

GramTV przedstawia:

Premiera pierwszej wersji moda planowana jest na końcówkę 2025 roku, jednak zespół nie podał jeszcze dokładnej daty.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/just-cause-4-multiplayer-got-a-second-gameplay-teaser-trailer/

Tagi:

News
PC
multiplayer
mody
modyfikacje
Just Cause
fanowski projekt
Just Cause 4
fanowska modyfikacja
