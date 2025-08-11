Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy spełnili obietnicę. DOOM Eternal będzie lepszy już na zawsze

Mikołaj Berlik
2025/08/11 14:00
Ponad 650 projektów dostępnych od premiery aktualizacji.

Studio id Software dotrzymało zeszłorocznej obietnicy i wprowadziło do DOOM Eternal długo wyczekiwane wsparcie dla modyfikacji. Kilka dni temu gra otrzymała aktualizację, która nie tylko umożliwia korzystanie z modów, ale też znacząco ułatwia zarządzanie nimi. To krok, który ma przedłużyć życie produkcji na długie lata, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon serii.

DOOM Eternal – łatwy dostęp do modyfikacji

Po uruchomieniu DOOM Eternal gracze zobaczą nowy launcher pozwalający wybrać standardową wersję lub tryb z modami. W zakładce „Mods” dostępnych jest już ponad 650 projektów – od drobnych poprawek po rozbudowane rozszerzenia. Wszystkie są skategoryzowane, a przy każdej pozycji można sprawdzić szczegóły, pobrać ją, polubić, udostępnić czy ustawić kolejność ładowania, co pozwala uniknąć konfliktów między plikami.

Dla twórców przygotowano sekcję „My Creations” do zarządzania autorskimi modami. Na Steamie udostępniono także edytor Doom Eternal: idStudio z pakietem bazowych zasobów, umożliwiający tworzenie i modyfikowanie zawartości w profesjonalnym środowisku.

Do 13 sierpnia DOOM Eternal jest dostępny w promocji – na Steamie kosztuje 42,25 zł, a zniżki obowiązują też na konsolach. Gra znajduje się również w katalogu abonamentu Game Pass.

