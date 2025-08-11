Twórcy spełnili obietnicę. DOOM Eternal będzie lepszy już na zawsze

Studio id Software dotrzymało zeszłorocznej obietnicy i wprowadziło do DOOM Eternal długo wyczekiwane wsparcie dla modyfikacji. Kilka dni temu gra otrzymała aktualizację, która nie tylko umożliwia korzystanie z modów, ale też znacząco ułatwia zarządzanie nimi. To krok, który ma przedłużyć życie produkcji na długie lata, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon serii.

DOOM Eternal – łatwy dostęp do modyfikacji

Po uruchomieniu DOOM Eternal gracze zobaczą nowy launcher pozwalający wybrać standardową wersję lub tryb z modami. W zakładce „Mods” dostępnych jest już ponad 650 projektów – od drobnych poprawek po rozbudowane rozszerzenia. Wszystkie są skategoryzowane, a przy każdej pozycji można sprawdzić szczegóły, pobrać ją, polubić, udostępnić czy ustawić kolejność ładowania, co pozwala uniknąć konfliktów między plikami.