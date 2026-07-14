Po ponad 60 latach i 41 sezonach kultowa marka science fiction zapada w hibernację. Ale BBC uspokaja fanów

Przyszłość jednej z najważniejszych marek science fiction stanęła pod znakiem zapytania. BBC przekonuje jednak, że Doctor Who jeszcze powróci – choć może to potrwać kilka lat.

Jak sugerowaliśmy wcześniej, po zakończeniu ery Ncutiego Gatwy przyszłość Doctor Who pozostaje niepewna. BBC potwierdziło już, że serial przejdzie gruntowne zmiany produkcyjne, a nowy sezon powstanie dopiero po wyłonieniu nowego producenta i zespołu kreatywnego. Oznacza to, że widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. BBC: Doctor Who już nie raz się odradzał Dyrektor generalny BBC Matt Brittin zapewnił, że obecna przerwa nie oznacza końca kultowej serii science fiction. Jego zdaniem zmiana twórców to szansa na nowe otwarcie.

To serial, który odradzał się wielokrotnie na przestrzeni ponad 60 lat swojej historii i zrobi to ponownie. To jedna z wielkich zalet stuletniej historii BBC. Potrafimy twórczo odświeżać produkcje, które widzowie kochają, i właśnie nad tym teraz intensywnie pracujemy. BBC nie podało jednak żadnego harmonogramu powrotu serialu. Najwyraźniej szukana jest obecnie nowa koncepcja serialu. Wiadomo jedynie, że wybór nowego producenta odbędzie się w drodze konkursu, w którym zainteresowane studia przedstawią własne wizje przyszłości Doctor Who.

GramTV przedstawia:

Według doniesień z branży nowe odcinki mogą zadebiutować najwcześniej w 2028 roku, choć część producentów uważa, że przerwa może potrwać nawet pięć lat. W ich opinii dłuższy odpoczynek pozwoli marce odzyskać kreatywną świeżość po słabiej przyjętej ostatniej erze serialu. Przypomnijmy, że z produkcją pożegnali się showrunner Russell T Davies, studio Bad Wolf oraz współproducent Disney+. To właśnie znalezienie nowego kierunku dla jednej z najważniejszych marek science fiction w historii telewizji będzie teraz największym wyzwaniem dla BBC. Przypomnijmy, że Doctor Who to jedna z najważniejszych i najdłużej emitowanych marek science fiction w historii telewizji. Serial opowiada o tajemniczym Władcy Czasu podróżującym w statku TARDIS, który przemierza czas i przestrzeń, ratując cywilizacje oraz rozwiązując zagadki całego wszechświata.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









