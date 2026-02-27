Go Go Power Rangers! Rita's Rewind na Switcha już poniżej 100 zł

Wojownicy Mocy, Zordon wzywa! Jak to po co? Rita wróciła i to nie sama, bo ma do pomocy… Ritę.

Pora więc wdziać kolorowy kostium i ruszyć do walki. Tylko po to, by w decydującym momencie i tak, jak zawsze, wezwać Megazorda.

Power Rangers ruszają do boju i kosztują przy tym mniej niż 100 zł

Wydane pod koniec 2024 roku Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind to propozycja idealna dla fanów serialu, na którym wychowało się pokolenie lat 90. Ale nie tylko, bo produkcja Digital Eclipse jest przy tym wszystkim przyzwoitym przedstawicielem gatunku beat 'em up. Jeżeli jesteście zainteresowani i posiadacie konsolę Nintendo Switch, to ciekawą ofertę znajdziecie w RTV Euro AGD. Tam, zamiast zwyczajowych 179 zł, kupicie Rita's Rewind już za 97,99 zł.