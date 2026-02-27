Go Go Power Rangers! Rita's Rewind na Switcha już poniżej 100 zł

Pora więc wdziać kolorowy kostium i ruszyć do walki. Tylko po to, by w decydującym momencie i tak, jak zawsze, wezwać Megazorda.
Power Rangers ruszają do boju i kosztują przy tym mniej niż 100 zł
Wydane pod koniec 2024 roku Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind to propozycja idealna dla fanów serialu, na którym wychowało się pokolenie lat 90. Ale nie tylko, bo produkcja Digital Eclipse jest przy tym wszystkim przyzwoitym przedstawicielem gatunku beat 'em up. Jeżeli jesteście zainteresowani i posiadacie konsolę Nintendo Switch, to ciekawą ofertę znajdziecie w RTV Euro AGD. Tam, zamiast zwyczajowych 179 zł, kupicie Rita's Rewind już za 97,99 zł.
W Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind zespół mierzy się z robotyczną reinkarnacją odwiecznego nemezis Power Rangers. Robo Rita przywołała portal, przez który cofnęła się w czasie, aby w końcu zniszczyć Power Rangersów, współpracując z młodszą wersją siebie. Robo Rita i Rita Repulsa zmieniają bieg czasu i wydarzeń, aby pokrzyżować formowanie się Power Rangers i zmienić bieg historii.
Czy dwie Rity i ich armia potwornych pomagierów z MMPR w końcu zniszczą Power Rangers? A może nastoletnia ekipa nauczy się współpracy i powstrzyma okropną kolaborację i zaburzenia czasu?
Gracze ponownie poznają początek Mighty Morphin Power Rangers w premierowym ujęciu! Przeszłość nigdy nie będzie taka sama…
