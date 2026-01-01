Po ponad 10 latach Doug Bowser kończy swoją przygodę z Nintendo. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy żegna się z firmą

Nintendo of America wchodzi w nową erę – Doug Bowser oficjalnie odchodzi.
Doug Bowser oficjalnie zakończył swoją pracę w Nintendo – o planach emerytury wiedzieliśmy już wcześniej. Po ponad dekadzie w strukturach firmy i 6,5 roku na stanowisku prezesa Nintendo of America, menedżer żegna się z amerykańskim oddziałem japońskiego giganta.
Doug Bowser – koniec pewnej ery w Nintendo of America
Informację o odejściu Bowser przekazał za pośrednictwem platformy X. Opublikował tam swoje ostatnie zdjęcie z siedziby Nintendo of America – nieprzypadkowo w towarzystwie kultowej postaci Bowsera, z którą przez lata był żartobliwie utożsamiany. Wpis opatrzył krótkim, symbolicznym komentarzem, podkreślającym zamknięcie ważnego etapu w jego karierze.
Wczytywanie ramki mediów.
Doug Bowser dołączył do Nintendo w 2015 roku, a w 2019 objął stanowisko prezesa Nintendo of America, zastępując Reginalda Fils-Aimé. Jego kadencja przypadła na jeden z najbardziej dynamicznych okresów w historii firmy, obejmujący globalny sukces Nintendo Switcha, pandemię COVID-19 oraz dalszą ekspansję marki poza rynek stricte growy.
GramTV przedstawia:
Pod kierownictwem Bowsera amerykański oddział Nintendo utrzymywał silną pozycję rynkową, rozwijał współpracę z partnerami medialnymi i odpowiadał za promocję największych premier sprzętowych oraz growych ostatnich lat. Jego odejście ma charakter symboliczny – szczególnie w kontekście nadchodzącej nowej generacji sprzętu Nintendo.
Następcą Douga Bowsera została wyznaczona Devon Pritchard.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!