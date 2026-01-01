Po ponad 10 latach Doug Bowser kończy swoją przygodę z Nintendo. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy żegna się z firmą

Doug Bowser oficjalnie zakończył swoją pracę w Nintendo – o planach emerytury wiedzieliśmy już wcześniej. Po ponad dekadzie w strukturach firmy i 6,5 roku na stanowisku prezesa Nintendo of America, menedżer żegna się z amerykańskim oddziałem japońskiego giganta.

Doug Bowser – koniec pewnej ery w Nintendo of America

Informację o odejściu Bowser przekazał za pośrednictwem platformy X. Opublikował tam swoje ostatnie zdjęcie z siedziby Nintendo of America – nieprzypadkowo w towarzystwie kultowej postaci Bowsera, z którą przez lata był żartobliwie utożsamiany. Wpis opatrzył krótkim, symbolicznym komentarzem, podkreślającym zamknięcie ważnego etapu w jego karierze.

