Doug Bowser odchodzi z Nintendo. Znamy jego następczynię

Nintendo poinformowało, że Doug Bowser, prezes i COO Nintendo of America, zakończy swoją karierę 31 grudnia 2025 roku. Na stanowisku zastąpi go Devon Pritchard, obecnie pełniąca funkcję wiceprezes ds. przychodów, marketingu i doświadczenia konsumenta.

Nintendo of America – zmiany w kierownictwie

Doug Bowser dołączył do Nintendo w 2015 roku, a w 2019 przejął stanowisko po Reggiem Fils-Aime. W czasie swojej kadencji nadzorował premiery Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a także był stałą częścią Nintendo Direct, zdobywając sympatię fanów – od jego nazwiska pochodzi nazwa jednej z najbardziej kultowych postaci w uniwersum Mario. W oświadczeniu podkreślił, że prowadzenie NOA było dla niego „zaszczytem życia” i że ma pełne zaufanie do swojej następczyni.