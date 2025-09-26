Zaloguj się lub Zarejestruj

Doug Bowser odchodzi z Nintendo. Znamy jego następczynię

Mikołaj Berlik
2025/09/26 10:00
Doug Bowser ogłosił przejście na emeryturę.

Nintendo poinformowało, że Doug Bowser, prezes i COO Nintendo of America, zakończy swoją karierę 31 grudnia 2025 roku. Na stanowisku zastąpi go Devon Pritchard, obecnie pełniąca funkcję wiceprezes ds. przychodów, marketingu i doświadczenia konsumenta.

Nintendo of America – zmiany w kierownictwie

Doug Bowser dołączył do Nintendo w 2015 roku, a w 2019 przejął stanowisko po Reggiem Fils-Aime. W czasie swojej kadencji nadzorował premiery Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a także był stałą częścią Nintendo Direct, zdobywając sympatię fanów – od jego nazwiska pochodzi nazwa jednej z najbardziej kultowych postaci w uniwersum Mario. W oświadczeniu podkreślił, że prowadzenie NOA było dla niego „zaszczytem życia” i że ma pełne zaufanie do swojej następczyni.

Devon Pritchard w swoim komentarzu zaznaczyła, że zamierza budować na fundamencie wypracowanym przez Bowsera i dalej rozwijać markę Nintendo, przyciągając nowych graczy oraz zaskakując fanów. Równocześnie Satoru Shibata, obecny dyrektor wykonawczy i członek zarządu Nintendo Co., Ltd., obejmie funkcję CEO Nintendo of America.

Zmiana wejdzie w życie z końcem roku, a Bowser pozostanie na stanowisku do ostatniego dnia grudnia. Możliwe, że Nintendo przedstawi jeszcze więcej szczegółów podczas ewentualnego Nintendo Direct zaplanowanego na końcówkę roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/doug-bowser-nintendo-retiring/

