Dlaczego gry na Switcha wciąż dostają darmowe aktualizacje? Nintendo wyjaśnia

Furukawa tłumaczy podejście firmy następująco:

W styczniu opublikowaliśmy darmową aktualizację do Animal Crossing: New Horizons i edycję na Nintendo Switch 2. Od czasu aktualizacji wielu użytkowników gra w tę grę, w tym ci, którzy od jakiegoś czasu trzymali się od niej z daleka, ale teraz wrócili. Widzimy też wzrost liczby ludzi ponownie grających w Animal Crossing: New Horizons na Switch 2, więc sądzimy, że zaczęliśmy ten rok w udany sposób.

By spopularyzować nową platformę, konieczne jest regularne wydawanie nowych tytułów. Dodatkowo, ponieważ przez kilka kolejnych lat będziemy przenosić się ze Switcha na Switcha 2, uważamy, że ekstremalnie ważny jest stały kontakt z konsumentami, którzy mają już konsole Nintendo.

Z uwagi na to chcieliśmy zaktualizować Animal Crossing: New Horizons i Splatoon 3, które na Switchu odniosły ogromny sukces, by umożliwić większej liczbie ludzi granie na Switchu i by stworzyć przepływ, który w dogodnym dla nich momencie pozwoli konsumentom na zmianę na Switcha 2. Na przykład wtedy, gdy tytułu, które ich zainteresują, zostaną wydane. Z tej perspektywy uważamy, że aktualizowanie oprogramowania dla Switcha, który posiada dużą liczbę użytkowników, jest istotne dla utrzymania działania i dla zachęcenia ludzi, by zagrali ponownie.