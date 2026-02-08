Dlaczego gry na Switcha wciąż dostają darmowe aktualizacje? Nintendo wyjaśnia

Od połowy tamtego roku na rynku obecne jest już Nintendo Switch 2. Mimo to poprzednik konsoli nadal otrzymuje darmowe aktualizacje do gier.
Dla niektórych jest to rzecz nie do pomyślenia. Niemniej japońskie przedsiębiorstwo ma swój pomysł na całą sytuację.
Nintendo aktualizuje gry na pierwszego Switcha nie bez powodu
Na ten temat wypowiedział się Shuntaro Furukawa. Prezes Nintendo wziął niedawno udział w sesji Q&A, gdzie poruszono kwestię. Okazuje się, że Japończycy biorą pod uwagę, że jeszcze będzie trzeba jeszcze kilku lat, by społeczność przesiadła się na dobre z pierwszego na drugiego Switcha. Z tego też powodu konieczne jest wspieranie również posiadaczy starszego sprzętu.
Furukawa tłumaczy podejście firmy następująco:
W styczniu opublikowaliśmy darmową aktualizację do Animal Crossing: New Horizons i edycję na Nintendo Switch 2. Od czasu aktualizacji wielu użytkowników gra w tę grę, w tym ci, którzy od jakiegoś czasu trzymali się od niej z daleka, ale teraz wrócili. Widzimy też wzrost liczby ludzi ponownie grających w Animal Crossing: New Horizons na Switch 2, więc sądzimy, że zaczęliśmy ten rok w udany sposób.
By spopularyzować nową platformę, konieczne jest regularne wydawanie nowych tytułów. Dodatkowo, ponieważ przez kilka kolejnych lat będziemy przenosić się ze Switcha na Switcha 2, uważamy, że ekstremalnie ważny jest stały kontakt z konsumentami, którzy mają już konsole Nintendo.
Z uwagi na to chcieliśmy zaktualizować Animal Crossing: New Horizons i Splatoon 3, które na Switchu odniosły ogromny sukces, by umożliwić większej liczbie ludzi granie na Switchu i by stworzyć przepływ, który w dogodnym dla nich momencie pozwoli konsumentom na zmianę na Switcha 2. Na przykład wtedy, gdy tytułu, które ich zainteresują, zostaną wydane. Z tej perspektywy uważamy, że aktualizowanie oprogramowania dla Switcha, który posiada dużą liczbę użytkowników, jest istotne dla utrzymania działania i dla zachęcenia ludzi, by zagrali ponownie.
Oczywiście każdy kij ma przy tym dwa końce. Zacofanie technologiczne NS1 względem NS2 powoduje wszak, że nowa zawartość do takich gier, jak np. Super Mario Bros. Wonder czy też Super Mario Party Jamboree dostępna jest jedynie na nowej konsoli. Ponadto pojawiają się już pierwsze produkcje, jak np. Mario Kart World czy Donkey Kong Banananza, w które na pierwszym Switchu nie zagramy.
