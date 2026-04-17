Po dwóch opóźnieniach GTA 6 dotarło do kluczowego momentu

Podstawy, ale nadal nie jest to pewność. Szczególnie że w przyszłym miesiącu wydawca Grand Theft Auto, Takte-Two Interactive, czekać będzie spotkanie z inwestorami. Gdyby faktycznie nowe GTA miało znowu zaliczyć poślizg, to właśnie rzeczeni inwestorzy dowiedzą się tego jako pierwsi. Samo spotkanie więc albo przyniesie nam kolejne rozczarowanie i zmusi do jeszcze dłuższego wyczekiwania, lub też potwierdzi, że tym razem wreszcie wszystko idzie zgodnie z planem. Wchodzimy w o tyle newralgiczny okres, że poprzednie dwa opóźnienia ogłaszano na około pół roku przed planowaną premierą, czyli dokładnie w takim okresie, jaki dzieli nas od “godziny zero” obecnie.

Wejście w rok fiskalny stojący pod znakiem premiery Grand Theft Auto 6 to dla samego Rockstara moment kluczowy. Dojdzie wszak do finiszu potężnych wydatków, które zostały już poczynione oraz które poczynione dopiero będą. Będą, bo gdyby utrzymano termin 19 listopada, za chwilę powinna rozpocząć się zakrojona na szeroką skalę akcja marketingowa. A potem przyjdzie zbieranie potężnych owoców wróżonego przez wszystkich sukcesu. Widzieliśmy dotychczas tylko dwa zwiastuny bez rozgrywki, a informacje są skrzętnie skąpione. Mimo to już teraz analitycy zakładają, że w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów.