Po dwóch opóźnieniach GTA 6 dotarło do kluczowego momentu

Maciej Petryszyn
2026/04/17 17:00
Fani czekający na premierę Grand Theft Auto 6 już dwukrotnie musieli przełknąć gorzką pigułkę. Pigułkę opóźnień.

Czyżbyśmy jednak wreszcie zmierzali do szczęśliwego zakończenia tej historii? Pewien kamień milowy został osiągnięty.

Rok fiskalny pod znakiem GTA 6

Uwagę na sprawę zwrócił użytkownik Reddita o nicku Competitive_Pipe_468. Jak podał, po raz pierwszy stało się tak, że znaleźliśmy się w roku fiskalnym, na który zaplanowano premierę Grand Theft Auto 6. Tym samym po 13 latach, czyli od momentu ukazania się Grand Theft Auto 5, kończy się pewna era. Jednocześnie może to być dobry znak. Jeszcze jakiś czas temu nie brakowało wszak obaw, że być może Rockstar Games zdecyduje się kolejny raz opóźnić prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną grę w historii. Niemniej teraz są podstawy, by zakładać, że do tego nie dojdzie, a GTA 6 zgodnie z ostatnimi ustaleniami zostanie wypuszczone na rynek 19 listopada.

Podstawy, ale nadal nie jest to pewność. Szczególnie że w przyszłym miesiącu wydawca Grand Theft Auto, Takte-Two Interactive, czekać będzie spotkanie z inwestorami. Gdyby faktycznie nowe GTA miało znowu zaliczyć poślizg, to właśnie rzeczeni inwestorzy dowiedzą się tego jako pierwsi. Samo spotkanie więc albo przyniesie nam kolejne rozczarowanie i zmusi do jeszcze dłuższego wyczekiwania, lub też potwierdzi, że tym razem wreszcie wszystko idzie zgodnie z planem. Wchodzimy w o tyle newralgiczny okres, że poprzednie dwa opóźnienia ogłaszano na około pół roku przed planowaną premierą, czyli dokładnie w takim okresie, jaki dzieli nas od “godziny zero” obecnie.

Wejście w rok fiskalny stojący pod znakiem premiery Grand Theft Auto 6 to dla samego Rockstara moment kluczowy. Dojdzie wszak do finiszu potężnych wydatków, które zostały już poczynione oraz które poczynione dopiero będą. Będą, bo gdyby utrzymano termin 19 listopada, za chwilę powinna rozpocząć się zakrojona na szeroką skalę akcja marketingowa. A potem przyjdzie zbieranie potężnych owoców wróżonego przez wszystkich sukcesu. Widzieliśmy dotychczas tylko dwa zwiastuny bez rozgrywki, a informacje są skrzętnie skąpione. Mimo to już teraz analitycy zakładają, że w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-release-date-ps5-2026/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:07

Panie Macieju, uważam, że czytelnicy bardziej doceniliby konkretne artykuły, a nie "ktoś powiedział", "może" i " w zasadzie to nadal nic nie wiemy".




