Po dwóch opóźnieniach GTA 6 dotarło do kluczowego momentu

Czyżbyśmy jednak wreszcie zmierzali do szczęśliwego zakończenia tej historii? Pewien kamień milowy został osiągnięty.
Rok fiskalny pod znakiem GTA 6
Uwagę na sprawę zwrócił użytkownik Reddita o nicku Competitive_Pipe_468. Jak podał, po raz pierwszy stało się tak, że znaleźliśmy się w roku fiskalnym, na który zaplanowano premierę Grand Theft Auto 6. Tym samym po 13 latach, czyli od momentu ukazania się Grand Theft Auto 5, kończy się pewna era. Jednocześnie może to być dobry znak. Jeszcze jakiś czas temu nie brakowało wszak obaw, że być może Rockstar Games zdecyduje się kolejny raz opóźnić prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną grę w historii. Niemniej teraz są podstawy, by zakładać, że do tego nie dojdzie, a GTA 6 zgodnie z ostatnimi ustaleniami zostanie wypuszczone na rynek 19 listopada.