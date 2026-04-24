Zaloguj się lub Zarejestruj

Po długiej ciszy Korn wraca z nowym utworem. Powstał dla Diablo 4

Maciej Petryszyn
2026/04/24 17:00
0
0

Dodatek do Diablo 4 o nazwie Lord Of Hatred wychodzi już za chwilę. I doczekał się ciekawej promocji.

W nawiązaniu do Diablo 4: Lord of Hatred powstał nowy utwór. Utwór, który nagrał legendarny metalowy zespół.

Korn, Diablo 4 i Reward The Scars
Mowa tutaj o singlu Reward The Scars, którego autorem jest zespół Korn, czyli żywe legendy i prekursorzy gatunku nu metal. Dla bandu z Kalifornii jest to pierwszy kawałek od 2022 roku, czyli od momentu, gdy ukazał się 14. album studyjny w dorobku grupy, Requiem. Jednocześnie to pierwszy utwór, który powstał bez udziału Reginalda "Fieldy’ego" Arvizu. Basista był jednym ze współzałożycieli Korn, ale w 2021 roku, jeszcze w czasie pandemii COVID-19, zdecydował się ją opuścić. Od tego czasu zespół nie ogłosił jego następcy, aczkolwiek na trasie gitarę basową przejął Roberto "Ra" Díaz. Niewykluczone, że to również on wziął udział w sesji nagraniowej do Reward The Scars.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, oficjalna premiera kawałka na YouTube nastąpi dopiero 27 kwietnia, niemniej już teraz możemy odsłuchać go w serwisach streamingowych. Pod względem stylu nie różni się od on poprzednich dokonań grupy Korn. Nie wiadomo jednak, czy kawałek z ten jest potencjalną sugestią, iż prędzej niż później zespół wyda wreszcie nowy album. Nie ma też pewności, czy gdy ten wreszcie się ukaże, to Reward The Scars będzie jego częścią, czy też pozostanie singlem nigdy nie wydanym na żadnym long playu.

Wczytywanie ramki mediów.

Diablo 4: Lord of Hatred swoją premierę zaliczy 28 kwietnia. Drugi dodatek do Diablo 4 wydany zostanie nie tylko na komputerach osobistych, ale również na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. W naszej niedawnej recenzji został on oceniony na 7/10, czyli gorzej niż podstawowa gra oraz pierwsze rozszerzenie, Vessel of Hatred z października 2024 roku.

Źródło:https://www.loudersound.com/news/korn-new-single-reward-the-scars-2026

Tagi:

News
Blizzard
marketing
Diablo IV
Diablo 4
Korn
nowy utwór
Diablo 4: Lord of Hatred
nu metal
Diablo IV: Lord of Hatred
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112