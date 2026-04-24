Po długiej ciszy Korn wraca z nowym utworem. Powstał dla Diablo 4

W nawiązaniu do Diablo 4: Lord of Hatred powstał nowy utwór. Utwór, który nagrał legendarny metalowy zespół.
Korn nagrał utwór na potrzeby dodatku do Diablo 4
Mowa tutaj o singlu Reward The Scars, którego autorem jest zespół Korn, czyli żywe legendy i prekursorzy gatunku nu metal. Dla bandu z Kalifornii jest to pierwszy kawałek od 2022 roku, czyli od momentu, gdy ukazał się 14. album studyjny w dorobku grupy, Requiem. Jednocześnie to pierwszy utwór, który powstał bez udziału Reginalda "Fieldy’ego" Arvizu. Basista był jednym ze współzałożycieli Korn, ale w 2021 roku, jeszcze w czasie pandemii COVID-19, zdecydował się ją opuścić. Od tego czasu zespół nie ogłosił jego następcy, aczkolwiek na trasie gitarę basową przejął Roberto "Ra" Díaz. Niewykluczone, że to również on wziął udział w sesji nagraniowej do Reward The Scars.
