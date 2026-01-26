Po 36-latach odkryto niesamowicie realistyczną grafikę z Goku. Dragon Ball mógł wyglądać zupełnie inaczej

Po ponad trzech dekadach w archiwach Akiry Toriyamy odnaleziono rzadki szkic okładki z uniwersum Dragon Balla. Ilustracja przedstawiająca Goku dosiadającego smoka w nietypowym, bardziej realistycznym stylu została właśnie zaprezentowana fanom w ramach oficjalnego projektu Toriyama Archives.
Dragon Ball – po 36 latach zaprezentowano okładkę z realistyczną wersją Goku
Grafika pochodzi z 10 stycznia 1990 roku i była wstępną wersją okładki albumu Akira Toriyama The World. Była to pełnokolorowa książka artystyczna, która zebrała ilustracje Toriyamy, w większości skupione na Dragon Ballu. Materiał nigdy wcześniej nie był szerzej eksponowany i przez lata pozostawał praktycznie nieznany nawet najbardziej zagorzałym fanom serii.
Ten artbook gromadzi kolorowe ilustracje Akiry Toriyamy, głównie związane z Dragon Ballem. Na przedniej okładce znajduje się oryginalna ilustracja przedstawiająca Goku dosiadającego smoka. To dynamiczny obraz, z którego wręcz przebija realizm, widoczny nawet w fakturze skóry smoka – napisano w opisie grafiki.
Na ilustracji Goku siedzi na czerwono czarnym smoku niczym dżokej. Postać pochyla się do przodu w siodle, trzymając podniesiony czerwony kij, który bardziej przypomina palcat niż klasyczną broń znaną z mangi. Bohater ma na sobie dopasowaną czapkę z goglami, kurtkę, rękawice, spodnie oraz buty wyposażone w paski, klamry i elementy użytkowe. Sam smok również nosi gogle oraz solidną uprząż, a jego łuski, pazury i pasy zostały oddane z wyjątkową dbałością o cieniowanie i detale. Tło pozostawiono puste, aby cała uwaga skupiała się wyłącznie na jeźdźcu i jego wierzchowcu.
Styl pracy wyraźnie odróżnia się od większości znanych ilustracji Toriyamy. Zamiast prostych konturów i gładkich powierzchni artysta postawił tu na wyraźną fakturę, światło i cień. Skóra smoka wygląda niemal jak w ilustracjach podręcznikowych, a strój Goku zdradza detale takie jak pojedyncze szwy na czapce czy rękawicach. Całość sprawia wrażenie bardziej trójwymiarowej i fizycznej niż typowe prace związane z Dragon Ballem.
Takie podejście rzadko pojawiało się w mandze publikowanej w cotygodniowym cyklu, gdzie Toriyama stawiał na czytelność i uproszczoną formę. Nawet w kolorowych ilustracjach zazwyczaj ograniczał tekstury. W tym przypadku zastosowano znacznie cięższe cieniowanie zarówno na smoku, jak i na stroju Goku, co nadało postaciom większą masę i realizm. Ostateczna wersja okładki wydanej książki była bardzo zbliżona do tego szkicu, choć charakteryzowała się bardziej nasyconymi barwami.
Ilustracja z Goku w roli dżokeja trafiła na okładkę pierwszego tomu serii Akira Toriyama The World. Publikacje te ukazywały się w latach 1990–1995, w czasie oryginalnej emisji Dragon Balla, i zawierały nie tylko grafiki, ale także krótkie historie oraz wywiady z autorem. Choć współczesne wznowienia są nadal dostępne w sprzedaży, oryginalne wydania sprzed 36 lat uchodzą dziś za cenne obiekty kolekcjonerskie.
Fani Dragon Balla mogą spodziewać się kolejnych archiwalnych niespodzianek. Na oficjalnej stronie serii w ramach Toriyama Archives regularnie, mniej więcej co dwa dni, publikowane są rzadkie prace Akiry Toriyamy, dostępne przez ograniczony czas.
