Po 36-latach odkryto niesamowicie realistyczną grafikę z Goku. Dragon Ball mógł wyglądać zupełnie inaczej

Po ponad trzech dekadach w archiwach Akiry Toriyamy odnaleziono rzadki szkic okładki z uniwersum Dragon Balla. Ilustracja przedstawiająca Goku dosiadającego smoka w nietypowym, bardziej realistycznym stylu została właśnie zaprezentowana fanom w ramach oficjalnego projektu Toriyama Archives. Dragon Ball – po 36 latach zaprezentowano okładkę z realistyczną wersją Goku Grafika pochodzi z 10 stycznia 1990 roku i była wstępną wersją okładki albumu Akira Toriyama The World. Była to pełnokolorowa książka artystyczna, która zebrała ilustracje Toriyamy, w większości skupione na Dragon Ballu. Materiał nigdy wcześniej nie był szerzej eksponowany i przez lata pozostawał praktycznie nieznany nawet najbardziej zagorzałym fanom serii.

Ten artbook gromadzi kolorowe ilustracje Akiry Toriyamy, głównie związane z Dragon Ballem. Na przedniej okładce znajduje się oryginalna ilustracja przedstawiająca Goku dosiadającego smoka. To dynamiczny obraz, z którego wręcz przebija realizm, widoczny nawet w fakturze skóry smoka – napisano w opisie grafiki. Na ilustracji Goku siedzi na czerwono czarnym smoku niczym dżokej. Postać pochyla się do przodu w siodle, trzymając podniesiony czerwony kij, który bardziej przypomina palcat niż klasyczną broń znaną z mangi. Bohater ma na sobie dopasowaną czapkę z goglami, kurtkę, rękawice, spodnie oraz buty wyposażone w paski, klamry i elementy użytkowe. Sam smok również nosi gogle oraz solidną uprząż, a jego łuski, pazury i pasy zostały oddane z wyjątkową dbałością o cieniowanie i detale. Tło pozostawiono puste, aby cała uwaga skupiała się wyłącznie na jeźdźcu i jego wierzchowcu. Styl pracy wyraźnie odróżnia się od większości znanych ilustracji Toriyamy. Zamiast prostych konturów i gładkich powierzchni artysta postawił tu na wyraźną fakturę, światło i cień. Skóra smoka wygląda niemal jak w ilustracjach podręcznikowych, a strój Goku zdradza detale takie jak pojedyncze szwy na czapce czy rękawicach. Całość sprawia wrażenie bardziej trójwymiarowej i fizycznej niż typowe prace związane z Dragon Ballem.

Takie podejście rzadko pojawiało się w mandze publikowanej w cotygodniowym cyklu, gdzie Toriyama stawiał na czytelność i uproszczoną formę. Nawet w kolorowych ilustracjach zazwyczaj ograniczał tekstury. W tym przypadku zastosowano znacznie cięższe cieniowanie zarówno na smoku, jak i na stroju Goku, co nadało postaciom większą masę i realizm. Ostateczna wersja okładki wydanej książki była bardzo zbliżona do tego szkicu, choć charakteryzowała się bardziej nasyconymi barwami. Ilustracja z Goku w roli dżokeja trafiła na okładkę pierwszego tomu serii Akira Toriyama The World. Publikacje te ukazywały się w latach 1990–1995, w czasie oryginalnej emisji Dragon Balla, i zawierały nie tylko grafiki, ale także krótkie historie oraz wywiady z autorem. Choć współczesne wznowienia są nadal dostępne w sprzedaży, oryginalne wydania sprzed 36 lat uchodzą dziś za cenne obiekty kolekcjonerskie. Fani Dragon Balla mogą spodziewać się kolejnych archiwalnych niespodzianek. Na oficjalnej stronie serii w ramach Toriyama Archives regularnie, mniej więcej co dwa dni, publikowane są rzadkie prace Akiry Toriyamy, dostępne przez ograniczony czas. Warto również przypomnieć, że Dragon Ball Super otrzyma kontynuację anime. Zaprezentowano już pierwszą grafikę z Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, która prezentuje odświeżone wersje Son Goku oraz Vegety.

