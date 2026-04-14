Po 27 latach ujawniono największą słabość tej postaci z Gwiezdnych wojen. To rzuca nowe światło na tego złoczyńcę

Radosław Krajewski
2026/04/14 14:00
Uniwersum Star Wars po 27 latach od premiery filmu Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo wciąż potrafi zaskakiwać nowymi szczegółami dotyczącymi bohaterów tamtej historii. Najnowsze informacje ujawniają istotny element związany z postacią Darth Maul, rzucając nowe światło na jego możliwości w walce i długofalowe konsekwencje starcia z Obi-Wanem Kenobim.

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – serial potwierdza duże ograniczenia Dartha Maula w walce

Animowany serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia ujawnił nowe informacje o tytułowym bohaterze. Produkcja rozwija losy byłego ucznia Sithów w okresie panowania Imperium, pokazując, jak przetrwał po wydarzeniach znanych z filmu. Jednym z kluczowych momentów serialu jest starcie Maula z mistrzem Jedi oraz jego padawanem. Choć wojownik wciąż imponuje stylem walki i doświadczeniem, pojedynek ujawnia jego wyraźne ograniczenia. Szczególnie jeden element jego ciała okazuje się podatny na ataki przeciwników.

Chodzi o cybernetyczne nogi, które Maul otrzymał po tym, jak został pokonany przez Obi-Wana. To właśnie ten fragment jego ciała staje się słabym punktem, który doświadczeni Jedi potrafią wykorzystać. Co istotne, sam Maul nie był przygotowany na taką sytuację. Jego szkolenie pod okiem Dartha Sidiousa zakończyło się jeszcze przed odniesieniem obrażeń, przez co nigdy nie dostosował swojego stylu walki do nowych ograniczeń.

Nowy serial podkreśla również różnice między podejściem Sithów i Jedi do treningu. Ci pierwsi koncentrują się głównie na rozwijaniu swoich atutów, ignorując potencjalne słabości. Z kolei Jedi starają się je kompensować i przekuwać w przewagę. W praktyce oznacza to, że przeciwnicy Maula mogą coraz częściej wykorzystywać jego niedoskonałości, zwłaszcza w bezpośrednich starciach.

Dla fanów oznacza to ciekawe rozwinięcie jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci sagi. Okazuje się, że nawet tak groźny wojownik jak Darth Maul nosi w sobie trwałe konsekwencje dawnych porażek, a jego pierwsze spotkanie z Obi-Wanem ma znacznie większe znaczenie, niż mogło się wcześniej wydawać.

Dodatkowo serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia wywołał wśród fanów debatę dotyczącą innego kultowego antagonisty z filmów George’a Lucasa. Mowa o Boba Fecie, który co prawda otrzymał własny serial, ale widzowie nie byli zadowoleni z jakości produkcji.

