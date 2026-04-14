Nowy serial z Gwiezdnych wojen rozdrapał starą ranę. Ulubieniec fanów został „zniszczony”

Fani Star Wars są źli na Lucasfilm, że tak potraktowali tego kultowego bohatera.

Serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia, który miał swoją premierę w drugi dzień świąt Wielkanocnych, ponownie rozgrzał dyskusje fanów, dotyczących jednej z najbardziej kultowych postaci z uniwersum Star Wars. Chodzi o Bobę Fetta, który co prawda w nowej animowanej produkcji się nie pojawia, ale wielu fanów jest złych na Lucasfilm, że przez ostatnie lata zmarnowali potencjał łowcy nagród. Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia przypomniało fanom o nieudanym serialu o Boba Fecie Legendarna postać przez dekady budowała swoją popularność dzięki aurze tajemniczości i bezwzględności. Fett funkcjonował na granicy moralności, kierował się własnym interesem i nie wpisywał się w klasyczne ramy bohatera. To właśnie ten balans sprawiał, że dla wielu odbiorców był jedną z najciekawszych postaci całego uniwersum.

Sytuacja zmieniła się wraz z premierą serialu Księga Boby Fetta, który po raz pierwszy postawił tę postać w centrum wydarzeń. Produkcja nie spełniła jednak oczekiwań części fanów, którzy liczyli na mroczniejszą i bardziej bezkompromisową historię. Zamiast tego otrzymali opowieść, która według nich zbyt mocno złagodziła charakter bohatera. Powinni po prostu nazwać ten serial Urzędnik Fett, byłoby to bardziej trafne – napisał jeden z fanów na Reddicie. Takie głosy to tylko część krytyki, która wróciła przy okazji premiery nowej produkcji zatytułowanej Maul - Mistrz Cienia. Serial skupiający się na Maulu szybko stał się punktem odniesienia dla fanów rozczarowanych historią Fetta. Widzowie zwracają uwagę, że Maul przedstawiony jest jako bezwzględny lider przestępczego imperium, konsekwentnie realizujący swoje cele i budujący wpływy. Powinien pozostać bossem przestępczym, a nie próbować być bohaterem. To nie jest Boba. Jest oportunistą, nie bohaterem. To mogło być Rodzina Soprano w kosmosie – skomentował inny.

Dyskusja objęła również twórców związanych z marką. Część fanów wskazuje, że kierunek obrany w aktorskich produkcjach nie zawsze trafia w ich oczekiwania, co w ich opinii odbija się na jakości opowiadanych historii. Dave Filoni jest częścią problemu. Produkcje aktorskie sprawiają wrażenie pośpiesznych prób przeniesienia jego wizji do świata live action. Dla wielu osób to po prostu nudne – dodał użytkownik Reddita. Porównania do Maul - Mistrz Cienia tylko podsycają te emocje. Nowa produkcja pokazuje bardziej bezkompromisowe podejście do postaci, co dla wielu widzów jest dowodem na to, że historia Boby Fetta mogła zostać poprowadzona zupełnie inaczej. Tym bardziej że w serialu o łowcy nagród nie brakowało mocnej obsady, z Temuerą Morrisonem i Ming Na Wen na czele.

