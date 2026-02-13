Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka miała 77 lat

Pamiętamy ją z takich filmów jak Znachor, Ziemia obiecana. Grała także w serialach Alternatywy 4 i Na wspólnej.

Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka filmowa i teatralna, cechująca się niezwykłą energią sceniczną, miała 77 lat. Informacją w piątek rano podzielił się ks. Andrzej Luter, określając aktorkę mianem żywiołu. Przyczyna śmierci nie została jednak podana do publicznej wiadomości.

fot. Wojciech Strożyk

Nie żyje Bożena Dykiel

Dykiel była jedną z najbardziej charakterystycznych osobowości polskiego kina i sceny. Publiczność zapamiętała ją z ról w takich produkcjach jak Ziemia obiecana w reżyserii Andrzej Wajda, Brunet wieczorową porą oraz serialu Alternatywy 4 w reżyserii Stanisław Bareja, czy Znachor Jerzego Hoffmana. Widzowie telewizyjni pamiętają ją także z roli w serialu Na wspólnej. Jej kreacje – wyraziste, pełne temperamentu i humoru – na stałe wpisały się w historię polskiej popkultury. Widzowie cenili ją za autentyczność i niezwykłą energię sceniczną.