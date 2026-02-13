Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka miała 77 lat

Pamiętamy ją z takich filmów jak Znachor, Ziemia obiecana. Grała także w serialach Alternatywy 4 i Na wspólnej.
Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka filmowa i teatralna, cechująca się niezwykłą energią sceniczną, miała 77 lat. Informacją w piątek rano podzielił się ks. Andrzej Luter, określając aktorkę mianem żywiołu. Przyczyna śmierci nie została jednak podana do publicznej wiadomości.
Dykiel była jedną z najbardziej charakterystycznych osobowości polskiego kina i sceny. Publiczność zapamiętała ją z ról w takich produkcjach jak Ziemia obiecana w reżyserii Andrzej Wajda, Brunet wieczorową porą oraz serialu Alternatywy 4 w reżyserii Stanisław Bareja, czy Znachor Jerzego Hoffmana. Widzowie telewizyjni pamiętają ją także z roli w serialu Na wspólnej. Jej kreacje – wyraziste, pełne temperamentu i humoru – na stałe wpisały się w historię polskiej popkultury. Widzowie cenili ją za autentyczność i niezwykłą energię sceniczną.
Na wieści o śmierci Dykiel zareagował między innymi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w 'Balladynie' Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę.
Artystka z powodzeniem występowała również w teatrze. Była związana m.in. z warszawskimi scenami, takimi jak Teatr Komedia oraz Teatr Syrena, gdzie przez lata tworzyła niezapomniane role komediowe i dramatyczne. Za swój wkład w rozwój polskiej kultury Dykiel otrzymała od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Bożena Dykiel pozostawiła po sobie imponujący dorobek artystyczny i pamięć o aktorce, która każdej postaci potrafiła nadać niepowtarzalny rys. Jej odejście to duża strata dla polskiego teatru, filmu i telewizji.
