Diablo 4 skrywa sekretnego bossa. Gracze odkryli kolejną tajemnicę gry po krowim poziomie

Blizzard ukrył jeszcze jedną tajemnicę, która została właśnie odkryta przez graczy.

Gracze Diablo 4 odkryli kolejny sekret ukryty w Otchłani, czyli mechanice znanej jako The Pit. Po wykonaniu szeregu nietypowych czynności można przyzwać tajnego przeciwnika o imieniu Choron. Walka nie przynosi cennych przedmiotów ani wyjątkowych łupów, ale oferuje osiągnięcie „Apotheosis”, prefiks tytułu „Choron’s” oraz coś, co dla wielu fanów może być nawet jeszcze cenniejsze. To kolejny odkryty niedawno sekret po legendarnym krowim poziomie. Diablo 4 – gracze odnaleźli sekretnego bossa Chodzi o irytujący komunikat, który regularnie słyszą podczas eksploracji Otchłani: „Curse this place. I’m being followed” (To przeklęt miejsce. Ktoś mnie śledzi). Po odnalezieniu wszystkich wymaganych tablic i pokonaniu Chorona głos zniknie na stałe, dzięki czemu kolejne wyprawy do The Pit będą znacznie spokojniejsze.

Informacją podzielił się użytkownik serwisu Reddit, który opublikował szczegółową instrukcję odblokowania sekretnego bossa. Jak się okazuje, kluczową rolę odgrywają tajemnicze tablice rozsiane po konkretnych poziomach trudności Otchłani. Aby rozpocząć ten sekret, trzeba uruchamiać The Pit na poziomach 1, 6, 11, 16 i dalej, zachowując ten sam schemat aż do poziomu 96. Podczas każdej z tych prób należy odnaleźć i aktywować ukrytą tablicę, która wyświetli krótki komunikat. Po odczytaniu ostatniej tablicy głos przestanie się odzywać, ale to jeszcze nie koniec. Gracz musi kontynuować kolejne wyprawy do The Pit, aż Choron pojawi się jako boss. Nie dzieje się to natychmiast, więc potrzebna będzie odrobina cierpliwości.

GramTV przedstawia:

Jeden z komentujących przyznał, że po zaliczeniu wszystkich tablic od poziomu 1 do 96 natknął się na Chorona już po dwóch podejściach na poziomie 101. Autor odkrycia miał mniej szczęścia, ponieważ boss pojawił się dopiero na poziomie 127, co oznaczało około 25 dodatkowych prób. Sekretne starcie nie oferuje unikalnych nagród poza osiągnięciem i specjalnym prefiksem tytułu, ale dla wielu graczy sama możliwość pozbycia się natrętnego monologu wewnętrznego bohatera jest wystarczającą motywacją, by podjąć to wyzwanie. Warto również przypomnieć, że niedawno Blizzard zapowiedział nową aktualizację do Diablo 4: Lord of Hatred. Patch przyniesie sporo zmian, które oczekiwane są przez fanów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.