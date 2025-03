Po 22 latach powraca Postal 2 – tym razem w wersji VR

Zagracie w Postal 2 w zupełnie nowym wymiarze. Jesteście na to gotowi?

Kto by się spodziewał? Kontrowersyjna i kultowa gra Postal 2 zyskuje nową wersję w wirtualnej rzeczywistości. Twórcy z Running with Scissors ogłosili, że Postal 2 VR pojawi się na PlayStation VR2, Steam VR oraz Meta Quest, przenosząc absurdalny humor, chaotyczną rozgrywkę i otwarty świat do zupełnie nowego wymiaru. Gra, która zyskała sobie miano kultowej, zadebiutowała 22 lata temu, a teraz powraca w odświeżonej formie. Bądźcie cierpliwi – data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.

W Postal 2 zagrasz w przy pomocy VR

Wersja VR w pełni dostosowuje rozgrywkę do nowego medium, co oznacza zupełnie nowe doświadczenia. Gracze ponownie wcielą się w Postal Dude’a, głównego bohatera, który zmaga się z codziennością w dziwnym miasteczku Paradise. Jak zapewniają twórcy dzięki wirtualnej rzeczywistości, użytkownicy będą mogli „poczuć każde przeładowanie broni, wchodzić w interakcje z NPC-ami jak nigdy dotąd, a także poruszać się po chaosie dzięki przebudowanemu systemowi ekwipunku i minimapie”. Twórcy gry zapowiadają, że VR wyniesie szaleństwo tej produkcji na zupełnie nowy poziom: