Uwe Boll kontra Warner Bros. Studio nie chce, by film najgorszego reżyser nazywał się The Dark Knight

Uwe Boll, znany ze swoich kontrowersyjnych decyzji i prowokacyjnego stylu, ponownie znalazł się na kursie kolizyjnym z dużym studiem filmowym. Pisaliśmy wcześniej, że jego najnowszy film, w którym główną rolę gra Armie Hammer, nosi tytuł The Dark Knight – i właśnie to stało się kością niezgody między reżyserem a Warner Bros. Choć było to do przewidzenia, warto dodać, że Boll nie kręci filmu o Batmanie. The Dark Knight Bolla to ponoć mroczna i brutalna opowieść o współczesnej Europie, dotykająca trudnych tematów związanych z kryzysem migracyjnym – tak przynajmniej widzi to i zapowiada twórca.

Warner Bros. chce zmiany tytułu filmu Uwe Bolla?

Studio nie zamierza tolerować takiego zbiegu okoliczności, argumentując, że tytuł jednoznacznie kojarzy się z ikonicznym filmem o Batmanie z 2008 roku. Boll jednak nie zamierza ustępować. W podcaście potwierdził, że Warner Bros. skontaktowało się z nim, prosząc o zmianę nazwy filmu, na co odpowiedział odmową.