Carmageddon powraca... jako rougelite? Twórcy Redout zapowiadają nową odsłonę brutalnych wyścigów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/24 19:00
Zupełnie z zaskoczenia, nowa gra z serii Carmageddon została zapowiedziana przez twórców Redout.

Seria Carmageddon niespodziewanie powraca. Włoskie studio 34BigThings, znane z futurystycznych wyścigów Redout, pracuje nad nową odsłoną kultowego i niezwykle brutalnego cyklu. Pełna zapowiedź gry odbędzie się 4 grudnia podczas PC Gaming Show, tymczasem otrzymaliśmy krótki teaser.

Carmageddon: Rogue Shift
Carmageddon: Rogue Shift

Zapowiedziano nowy Carmageddon

Opublikowany w sieci krótki teaser zawiera hasło “Drivers Must Die” i prezentuje mroczny głos komentatora, mówiący:

Uwaga kierowcy. Minuta do startu. Powtarzam: minuta do show. Ci, którzy zaraz zginą – salutujemy wam.

To oczywiście bezpośrednie nawiązanie do słynnej sekwencji otwierającej pierwszy Carmageddon. Choć tytuł na stronie Steam jest ocenzurowany, wpis w historii aplikacji SteamDB, odnotowany między innymi przez serwis Gematsu, potwierdza pełną nazwę nadchodzącej produkcji, czyli Carmageddon: Rogue Shift. Z opisu wynika, że gra będzie “roguelite’owym wyścigiem bojowym”, łączącym brutalną jazdę, walkę pojazdów i elementy losowości.

Można więc przypuszczać, że rozgrywka ponownie skupi się na rozjeżdżaniu pieszych oraz niszczeniu rywali, jak w klasycznych odsłonach serii. Roguelite’owa struktura może też oznaczać proceduralnie generowane trasy, permanentną śmierć, albo zwyczajnie silniejszy nacisk na przetrwanie. Zwiastun pokazuje futurystyczne projekty aut i postaci, co sugeruje osadzenie akcji w bardziej zaawansowanych technologicznie realiach, co byłoby dość spójnym kierunkiem dla twórców, biorąc pod uwagę ich Redout. Jak zapowiada studio 34BigThings:

Uwielbiana przez fanów seria walk pojazdów powraca i jest bardziej brutalna niż kiedykolwiek. Myślisz, że zdołasz przetrwać?

GramTV przedstawia:

Cykl pozostawał w uśpieniu od premiery Carmageddon: Max Damage w 2016 roku. Po przejęciu marki przez THQ Nordic w 2018 roku, seria doczekała się jedynie crossoveru z Wreckfestem w 2021 roku, wprowadzając kultowy samochód Eagle R i dwie klasyczne trasy. Pełny pokaz Carmageddon: Rogue Shift odbędzie się 4 grudnia podczas PC Gaming Show. Wersje konsolowe nie zostały jeszcze potwierdzone, choć obecność gry na tym wydarzeniu sugeruje, że początkowo może trafić wyłącznie na PC.

Źródło:https://traxion.gg/new-carmageddon-game-teased-by-redout-developer/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:57

Pamiętam, dobre 25 lat temu jak byłem młody, u mojej babci w gazecie czytałem o strasznej grze Carmageddon w której można było rozjeżdżać ciężarne kobiety.

Co pokazuje że generalnie media nie zmieniły się przez ostatnie 25 lat bo dzisiaj też bywa że "dziennikarze" zmyślają na temat gier jak np. bywało że pisali o takim Fortnite jakoby uzależniało jak narkotyk, niszczyło mózgi dzieci czy tworzyło pokolenie agresywnych nastolatków bo jak wiadomo przemoc w szkole czy na podwórku pojawiła się dopiero kiedy powstały gry wideo. 

Ale pytanie - czy dzisiejszy twórcy gry z tej serii będą w stanie zrobić prawdziwą grę gdzie przechodnie zamieniają się w czerwoną mgłę nie licząc Niemców gdzie jak wiadomo, krew jest zielona? 




