Carmageddon powraca... jako rougelite? Twórcy Redout zapowiadają nową odsłonę brutalnych wyścigów

Seria Carmageddon niespodziewanie powraca. Włoskie studio 34BigThings, znane z futurystycznych wyścigów Redout, pracuje nad nową odsłoną kultowego i niezwykle brutalnego cyklu. Pełna zapowiedź gry odbędzie się 4 grudnia podczas PC Gaming Show, tymczasem otrzymaliśmy krótki teaser.

Uwaga kierowcy. Minuta do startu. Powtarzam: minuta do show. Ci, którzy zaraz zginą – salutujemy wam.

To oczywiście bezpośrednie nawiązanie do słynnej sekwencji otwierającej pierwszy Carmageddon. Choć tytuł na stronie Steam jest ocenzurowany, wpis w historii aplikacji SteamDB, odnotowany między innymi przez serwis Gematsu, potwierdza pełną nazwę nadchodzącej produkcji, czyli Carmageddon: Rogue Shift. Z opisu wynika, że gra będzie “roguelite’owym wyścigiem bojowym”, łączącym brutalną jazdę, walkę pojazdów i elementy losowości.

Można więc przypuszczać, że rozgrywka ponownie skupi się na rozjeżdżaniu pieszych oraz niszczeniu rywali, jak w klasycznych odsłonach serii. Roguelite’owa struktura może też oznaczać proceduralnie generowane trasy, permanentną śmierć, albo zwyczajnie silniejszy nacisk na przetrwanie. Zwiastun pokazuje futurystyczne projekty aut i postaci, co sugeruje osadzenie akcji w bardziej zaawansowanych technologicznie realiach, co byłoby dość spójnym kierunkiem dla twórców, biorąc pod uwagę ich Redout. Jak zapowiada studio 34BigThings: