Klasyczna przygodówka wraca wersji VR. Według twórców to zupełnie nowe doświadczenie

Microids opublikowało pierwszy zwiastun Syberii VR, prezentując rozgrywkę na goglach Meta Quest 3. To pierwsze spojrzenie na nową, jeszcze bardziej wirtualną wersję kultowej przygodówki point-and-click autorstwa Benoîta Sokala, która zadebiutowała w 2002 roku.

Syberia zmierza na VR

Zapowiedziana w maju Syberia VR to nie tyle remake, a nowa gra od początku zaprojektowana z myślą o technologii VR i urządzeniach Quest 3. Co prawda w podobnym czasie zapowiedziano także Syberia Remastered, co także elektryzuje fanów, ale to edycja VR ma wprowadzić graczy jeszcze głębiej w trójwymiarowy, odświeżony świat gry, z nowymi łamigłówkami i interaktywnym środowiskiem.