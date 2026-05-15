KOTOR Online mógł naprawdę powstać. EA skasowało projekt ze strachu przed kosztami

James Ohlen przez 22 lata pracował w BioWare, biorąc udział w postawaniu kilku ciekawych projektów. Teraz zaś uchylił nieco rąbka tajemnicy.
Tajemnicy w temacie Star Wars: Knights of the Old Republic. Wiedzieliście, że myślano o… reboocie?
Star Wars: The New Republic, czyli miękki reboot KOTOR-a
Ohlen w rozmowie z PC Gamerem wrócił do czasów, gdy był reżyserem Star Wars: The Old Republic. Jak się okazuje, proponowano mu wówczas stworzenie czegoś, co miało być World of Warcraft w kosmosie. Niemniej on sam… odmówił, czego, jak przyznał, żałuje. Jednocześnie napomknął on o projekcie o roboczej nazwie Star Wars: The New Republic, które w praktyce miał być miękkim rebootem KOTOR-a, czyniącego z gry coś na wzór KOTOR-a Online. Co ciekawe, temat był na tyle zaawansowany, że udało się przekonać do niego Patricka Soderlunda, ówczesnego szefa Electronic Arts, a nawet Kathleen Kennedy i Dave'a Filoniego z Lucasfilmu. Niemniej tak skory do wydawania pieniędzy nie był zarząd samego EA, w następstwie czego temat wylądował w koszu.
Ohlen przyznaje, że był rozczarowany takim obrotem spraw:
To była szansa na zrobienie Knights of the Old Republic Online, szansa na naprawienie wszystkiego, o czym mówiłem, że spieprzyliśmy. Pamiętam, że byłem niesamowicie podekscytowany, bo największym wyzwaniem był szef EA, Patrick Soderlund, który moim zdaniem jest świetny, ale nienawidzi Star Wars: The Old Republic. I przekonałem go... to było jedno z największych osiągnięć w mojej karierze. Mieliśmy mieć Star Wars: The New Republic, dopóki rada dyrektorów EA – z których wszyscy pamiętali premierę Star Wars: The Old Republic i pamiętali wydanie 300 milionów dolarów – nie stwierdziła: “Po jakiego chu*a mamy wydawać kolejną furę kasy?”.
Sam Ohlen do niedawna działał w stworzonym przez siebie Archetype Entertainment. Studio to tworzy obecnie planowaną na 2027 rok grę EXODUS, nazywaną przez wielu duchowym następcą Mass Effect. Co jednak najciekawsze, twórca niedawno opuścił ekipę, co wzbudziło obawy fanów o przyszłość projektu. Jak się jednak okazuje, rozstanie to nie miało nic wspólnego z samym EXODUSEM, a bardziej z wypaleniem zawodowym, które zmusiło Ohlena do takiej decyzji.