KOTOR Online mógł naprawdę powstać. EA skasowało projekt ze strachu przed kosztami

Tajemnicy w temacie Star Wars: Knights of the Old Republic. Wiedzieliście, że myślano o… reboocie?

Star Wars: The New Republic, czyli miękki reboot KOTOR-a

Ohlen w rozmowie z PC Gamerem wrócił do czasów, gdy był reżyserem Star Wars: The Old Republic. Jak się okazuje, proponowano mu wówczas stworzenie czegoś, co miało być World of Warcraft w kosmosie. Niemniej on sam… odmówił, czego, jak przyznał, żałuje. Jednocześnie napomknął on o projekcie o roboczej nazwie Star Wars: The New Republic, które w praktyce miał być miękkim rebootem KOTOR-a, czyniącego z gry coś na wzór KOTOR-a Online. Co ciekawe, temat był na tyle zaawansowany, że udało się przekonać do niego Patricka Soderlunda, ówczesnego szefa Electronic Arts, a nawet Kathleen Kennedy i Dave'a Filoniego z Lucasfilmu. Niemniej tak skory do wydawania pieniędzy nie był zarząd samego EA, w następstwie czego temat wylądował w koszu.