Po 20 latach wraca do kultowej roli. Przy okazji uderza w Melanię Trump i podwójne standardy wobec kobiet

Jakub Piwoński
2026/04/09 10:30
Gwiazda Diabeł ubiera się u Prady 2 ostro krytykuje sposób, w jaki traktuje się kobiety u władzy.

Słynna aktorka Meryl Streep nie gryzie się w język. Przy okazji promocji Diabeł ubiera się u Prady 2 aktorka udzieliła wywiadu dla Vogue, w którym wprost skomentowała sposób, w jaki postrzega się kobiety w przestrzeni publicznej – i oberwało się m.in. Melania Trump.

Streep nawiązała do głośnej sytuacji z 2018 roku, gdy Melania Trump pojawiła się w kurtce z napisem „I Really Don’t Care, Do U?” podczas wizyty u migrantów. Aktorka nie ma wątpliwości, że był to mocny i kontrowersyjny komunikat:

Myślę, że najbardziej… znaczący przekaz, jaki wysłała nasza obecna pierwsza dama, był zawarty w płaszczu z napisem ‘I Really Don’t Care, Do U?’, który miała na sobie, gdy jechała odwiedzić dzieci migrantów przetrzymywanych w ośrodkach.

To jednak tylko część jej wypowiedzi. Streep poszła o krok dalej, uderzając w szerszy problem – sposób, w jaki kobiety są oceniane przez pryzmat wyglądu, nawet na najwyższych stanowiskach:

Jestem zszokowana tym, że kobiety u władzy muszą pokazywać gołe ramiona w telewizji, podczas gdy mężczyźni są zakryci koszulami, krawatami albo garniturami. W kobietach wpisana jest jakaś forma przepraszania. Muszą pokazywać swoją ‘małość’. To rodzaj kompensacji – postęp kobiet w drugiej połowie XX wieku i na początku tego stulecia był destabilizujący.

Aktorka sugeruje, że mimo ogromnych zmian społecznych kobiety wciąż muszą „łagodzić” swój wizerunek, by nie być odbierane jako zbyt dominujące czy zagrażające. To temat, który wciąż budzi emocje – także poza światem polityki. Warto dodać, że Streep powraca do jednej ze swoich najbardziej kultowych ról – Mirandy Priestly. W kontynuacji Diabeł ubiera się u Prady bohaterka będzie musiała odnaleźć się w realiach współczesnych mediów, które – podobnie jak wiele instytucji – przechodzą dziś ogromne zmiany. Premiera filmu zaplanowana jest na 1 maja.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/meryl-streep-melania-trump-fashion-1236710247/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




