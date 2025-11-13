Diabeł ubiera się u Prady 2 – Meryl Streep wraca jako Miranda Priestly. Jest pierwszy zwiastun

Streep dostała za rolę w pierwszym filmie nominację do Oscara.

Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna kontynuacji kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady. Zapowiedź jest zaskakująco minimalistyczna, ale zdradza to, co najważniejsze – Meryl Streep wraca jako bezwzględna redaktor naczelna Miranda Priestly, a chemia między bohaterami pozostała nienaruszona. Produkcja filmu zakończyła się kilka miesięcy temu, a premiera Diabeł ubiera się u Prady 2 zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku. Diabeł ubiera się u Prady 2 – jest pierwszy zwiastun W obsadzie – oprócz Streep – mają znaleźć się również Emily Blunt, Anne Hathaway i Stanley Tucci, znani z pierwszej części. Nowym nabytkiem jest Kenneth Branagh, który wcieli się w męża Mirandy. Za kamerą ponownie stanął David Frankel, a scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, autorka oryginału.

Tym razem fabuła pokaże, jak niegdyś potężne imperium wydawnicze Mirandy popada w zapomnienie. Bohaterka będzie musiała zwrócić się o pomoc do Emily, obecnie wpływowej dyrektorki luksusowego konglomeratu modowego, w zamian za cenne przychody z reklam.

Pierwszy film z 2006 roku, oparty na powieści Lauren Weisberger, opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która trafia do świata wielkiej mody jako asystentka budzącej grozę redaktor naczelnej. Meryl Streep została wówczas nominowana do Oscara za rolę Mirandy Priestly – jedną z dziewięciu nominacji, które otrzymała od 2000 roku. Dla wielu widzów była to jedna z jej najbardziej wyrazistych i zapadających w pamięć kreacji w XXI wieku. Aktorka ostatni raz pojawiła się na dużym ekranie w filmie Nie patrz w górę (2021), gdzie zagrała prezydent Orlean. Anne Hathaway ostatnio można było oglądać w thrillerze Instynkt oraz romansie Na samą myś o tobie, a Emily Blunt pojawiła się w Oppenheimerze i The Smashing Machine.

Jakub Piwoński






