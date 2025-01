Po 20 latach Nicolas Cage powróci w kontynuacji swojego wielkiego przeboju

Nicolas Cage jest legendą. I wygląda na to, że to się w końcu stanie i kontynuacja zostanie nakręcona w 2025 roku. To świetny scenariusz i myślę, że będzie zabawny. Główny bohater to charyzmatyczny dupek. Zresztą widzieliście pierwszy film. Jest cyniczny, sarkastyczny, ponury i jak wszyscy w tym filmie, również okropny. To rodzaj czarnej komedii. Podoba mi się to. Lubię, kiedy śmiejesz się z okropnych ludzi. Więc myślę, że to będzie zabawne.