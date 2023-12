Nicolas Cage powróci w kontynuacji jednego ze swoich największych hitów. Potwierdzono datę rozpoczęcia zdjęć

Historia opowie o Orłowie, który odkrywa, że ma syna Antona, który nie próbuje naprawić błędów swojego ojca, ale chce go przewyższyć. W tym celu prowadzi handel nie tylko bronią, ale również gromadzi armię najemników, posyłając ich do walk na Bliskim Wschodzie. Wywołuje to zaciętą rywalizację między ojcem i synem.

Za kamerą filmu Lords of War stanie Andrew Niccol, czyli autor pierwszej części. Premiery możemy spodziewać się w 2025 roku.