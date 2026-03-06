Po 17 latach od śmierci Michaela Jacksona, kontrowersje wokół Króla Popu wracają ze zdwojoną siłą

W kwietniu premiera filmu biograficznego Michael. Tymczasem wracają kontrowersyjne zarzuty wobec artysty.
Jak wiemy, zbliża się premiera filmu Michael. Biograficzne widowisko zadebiutuje w kwietniu 2026 roku. Produkcja skupia się na legendzie muzyki pop, której wpływ na światową scenę rozrywkową pozostaje niepodważalny. Zamiast jednak tradycyjnej kampanii promocyjnej, w mediach ponownie pojawiły się kontrowersje dotyczące samej postaci Michaela Jacksona. Wszystko za sprawą wracających jak bumerang zarzutów dotyczących rzekomych skłonności pedofilskich artysty.
Michael Jackson – po 17 latach od śmierci artysta został ponownie oskarżony
Jak ujawnia Rmf24.pl, w amerykańskim sądzie federalnym złożono nowy pozew w sprawie domniemanych nadużyć seksualnych. Pozew złożyło rodzeństwo Cascio – Edward, Dominic i Aldo – wraz z siostrą Marie-Nicole Porte. Według ich twierdzeń, artysta miał przez ponad dekadę wykorzystywać ich seksualnie, gdy byli dziećmi w wieku 7-8 lat. Rodzeństwo poznawało Jacksona poprzez ojca, który pracował w hotelu często odwiedzanym przez gwiazdora. W pozwie opisują również rzekome podawanie środków odurzających oraz lata traumy, które miały się rozpocząć od pozornie niewinnych spotkań z artystą.
Co ważne, pozew obejmuje nie tylko samego Jacksona, ale także osoby i podmioty związane z jego majątkiem, fundacjami i działalnością produkcyjną. Zdaniem autorów pozwu mogły one tuszować rzekome czyny. W pozwie podkreślają:
Chcemy pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko samego Jacksona, ale również wszystkich, którzy umożliwiali mu te działania i tuszowali prawdę.
Jak łatwo się domyślić, przedstawiciele majątku Michaela Jacksona stanowczo odrzucają nowe oskarżenia. W komunikacie przekazanym mediom podkreślają, że to próba wyłudzenia środków finansowych, a wcześniejsze relacje Edwarda Cascio, w tym książka i wywiady telewizyjne, wielokrotnie broniły artysty, zapewniając o jego niewinności.
Sprawa wraca w cieniu filmu, który ma przybliżyć publiczności życie i karierę jednej z największych gwiazd muzyki pop. Za kulisami dało się słyszeć głosy, że długi i żmudny proces powstawania filmu wiązał się m.in. z obraniem odpowiedniego tonu dla historii, w tym także ujęcie dwuznaczności postaci – to budziło sprzeciw rodziny. Nie ulega wątpliwości, że premiera filmu Michael będzie jednocześnie pierwszą okazją od wielu lat, aby ponownie spojrzeć na dziedzictwo Jacksona.
