Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 17 latach od śmierci Michaela Jacksona, kontrowersje wokół Króla Popu wracają ze zdwojoną siłą

Jakub Piwoński
2026/03/06 13:30
0
0

W kwietniu premiera filmu biograficznego Michael. Tymczasem wracają kontrowersyjne zarzuty wobec artysty.

Jak wiemy, zbliża się premiera filmu Michael. Biograficzne widowisko zadebiutuje w kwietniu 2026 roku. Produkcja skupia się na legendzie muzyki pop, której wpływ na światową scenę rozrywkową pozostaje niepodważalny. Zamiast jednak tradycyjnej kampanii promocyjnej, w mediach ponownie pojawiły się kontrowersje dotyczące samej postaci Michaela Jacksona. Wszystko za sprawą wracających jak bumerang zarzutów dotyczących rzekomych skłonności pedofilskich artysty.

Michael Jackson
Michael Jackson

Michael Jackson – po 17 latach od śmierci artysta został ponownie oskarżony

Jak ujawnia Rmf24.pl, w amerykańskim sądzie federalnym złożono nowy pozew w sprawie domniemanych nadużyć seksualnych. Pozew złożyło rodzeństwo Cascio – Edward, Dominic i Aldo – wraz z siostrą Marie-Nicole Porte. Według ich twierdzeń, artysta miał przez ponad dekadę wykorzystywać ich seksualnie, gdy byli dziećmi w wieku 7-8 lat. Rodzeństwo poznawało Jacksona poprzez ojca, który pracował w hotelu często odwiedzanym przez gwiazdora. W pozwie opisują również rzekome podawanie środków odurzających oraz lata traumy, które miały się rozpocząć od pozornie niewinnych spotkań z artystą.

Co ważne, pozew obejmuje nie tylko samego Jacksona, ale także osoby i podmioty związane z jego majątkiem, fundacjami i działalnością produkcyjną. Zdaniem autorów pozwu mogły one tuszować rzekome czyny. W pozwie podkreślają:

Chcemy pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko samego Jacksona, ale również wszystkich, którzy umożliwiali mu te działania i tuszowali prawdę.

GramTV przedstawia:

Jak łatwo się domyślić, przedstawiciele majątku Michaela Jacksona stanowczo odrzucają nowe oskarżenia. W komunikacie przekazanym mediom podkreślają, że to próba wyłudzenia środków finansowych, a wcześniejsze relacje Edwarda Cascio, w tym książka i wywiady telewizyjne, wielokrotnie broniły artysty, zapewniając o jego niewinności.

Sprawa wraca w cieniu filmu, który ma przybliżyć publiczności życie i karierę jednej z największych gwiazd muzyki pop. Za kulisami dało się słyszeć głosy, że długi i żmudny proces powstawania filmu wiązał się m.in. z obraniem odpowiedniego tonu dla historii, w tym także ujęcie dwuznaczności postaci – to budziło sprzeciw rodziny. Nie ulega wątpliwości, że premiera filmu Michael będzie jednocześnie pierwszą okazją od wielu lat, aby ponownie spojrzeć na dziedzictwo Jacksona.

Tagi:

Muzyka
muzyka
popkultura
seks
skandal
molestowanie
Michael Jackson
skandal obyczajowy
muzyka popowa
muzyk
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112