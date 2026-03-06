Po 17 latach od śmierci Michaela Jacksona, kontrowersje wokół Króla Popu wracają ze zdwojoną siłą

Jak wiemy, zbliża się premiera filmu Michael. Biograficzne widowisko zadebiutuje w kwietniu 2026 roku. Produkcja skupia się na legendzie muzyki pop, której wpływ na światową scenę rozrywkową pozostaje niepodważalny. Zamiast jednak tradycyjnej kampanii promocyjnej, w mediach ponownie pojawiły się kontrowersje dotyczące samej postaci Michaela Jacksona. Wszystko za sprawą wracających jak bumerang zarzutów dotyczących rzekomych skłonności pedofilskich artysty.

Michael Jackson – po 17 latach od śmierci artysta został ponownie oskarżony

Jak ujawnia Rmf24.pl, w amerykańskim sądzie federalnym złożono nowy pozew w sprawie domniemanych nadużyć seksualnych. Pozew złożyło rodzeństwo Cascio – Edward, Dominic i Aldo – wraz z siostrą Marie-Nicole Porte. Według ich twierdzeń, artysta miał przez ponad dekadę wykorzystywać ich seksualnie, gdy byli dziećmi w wieku 7-8 lat. Rodzeństwo poznawało Jacksona poprzez ojca, który pracował w hotelu często odwiedzanym przez gwiazdora. W pozwie opisują również rzekome podawanie środków odurzających oraz lata traumy, które miały się rozpocząć od pozornie niewinnych spotkań z artystą.