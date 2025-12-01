Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 14 latach ten niedoceniony serial science fiction powróci? To spin-off wielkiego serialowego hitu

Radosław Krajewski
2025/12/01 12:30
Wkrótce główny serial doczeka się innego spin-offu.

Miłośnicy uniwersum Doktor Who już w grudniu otrzymają nowy spin-off, zatytułowany The War Between the Land and the Sea, ale wielu fanów od dawna marzy o powrocie jednej z najlepszych, a przy tym najbardziej niedocianych brytyjskich produkcji science fiction. Torchwood, dojrzalszy i mroczniejszy odpowiednik głównego serialu, zniknął z anteny ponad dekadę temu i od tamtej pory nie doczekał się kontynuacji. Powrót marki wydaje się dziś bardziej pożądany niż kiedykolwiek, zwłaszcza w czasie, gdy Russell T. Davies ponownie rozwija Whoniverse.

Torchwood

Torchwood – niedoceniony spin-off Doktora Who zadebiutował 14 lat temu

Torchwood zadebiutowało w październiku 2006 roku jako pierwsze spin-offowe dzieło ery odrodzonego Doktor Who. Seria opowiadała o grupie specjalistów działających w Cardiff i mających za zadanie neutralizować zjawiska oraz istoty wpadające przez międzywymiarową szczelinę czasoprzestrzenną. Produkcja wyróżniała się znacznie bardziej dojrzałym tonem niż jej pierwowzór, dzięki czemu trafiała w gusta starszych odbiorców. Cztery sezony, w tym wysoko oceniony odcinek Children of Earth oraz Miracle Day, zakończyły się w 2011 roku i od tamtej pory marka pozostaje uśpiona.

To właśnie dojrzałe podejście do tematów, takich jak tożsamość, seksualność, moralne granice czy samotność w obliczu zagrożeń spoza Ziemi, sprawiło, że Torchwood zyskało wierną i wymagającą grupę fanów. Wielu widzów uważa, że dziś, w czasach intensywnych dyskusji o różnorodności i odpowiedzialności społecznej, seria mogłaby powrócić z nową siłą i jeszcze większą aktualnością.

W dyskusjach o ewentualnym wznowieniu pojawia się jednak kwestia obsady. Powrót Johna Barrowmana jako kapitana Jacka Harknessa wydaje się bardzo mało prawdopodobny ze względu na liczne kontrowersje związane z jego zachowaniem na planach zdjęciowych. Mimo to fani wskazują, że świat Torchwood ma potencjał, by doskonale funkcjonować bez tej postaci.

W centrum uwagi mogłaby ponownie stanąć Gwen Cooper, grana przez Eve Myles, która po wydarzeniach z Miracle Day miałaby szansę objąć rolę liderki nowego zespołu. Wśród fanowskich pomysłów przewijają się także inne postacie znane z Doktora Who. Martha Jones mogłaby dołączyć do organizacji po odejściu z UNIT, a intergalaktyczny łowca Rogue, który zdobył sympatię widzów w przygodach Piętnastego Doktora, mógłby objąć zupełnie nową funkcję na Ziemi.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/this-underrated-british-sci-fi-series-is-the-dream-revival-ive-wanted-for-14-years/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

