Po 14 latach ten niedoceniony serial science fiction powróci? To spin-off wielkiego serialowego hitu

Miłośnicy uniwersum Doktor Who już w grudniu otrzymają nowy spin-off, zatytułowany The War Between the Land and the Sea, ale wielu fanów od dawna marzy o powrocie jednej z najlepszych, a przy tym najbardziej niedocianych brytyjskich produkcji science fiction. Torchwood, dojrzalszy i mroczniejszy odpowiednik głównego serialu, zniknął z anteny ponad dekadę temu i od tamtej pory nie doczekał się kontynuacji. Powrót marki wydaje się dziś bardziej pożądany niż kiedykolwiek, zwłaszcza w czasie, gdy Russell T. Davies ponownie rozwija Whoniverse.

Torchwood – niedoceniony spin-off Doktora Who zadebiutował 14 lat temu

Torchwood zadebiutowało w październiku 2006 roku jako pierwsze spin-offowe dzieło ery odrodzonego Doktor Who. Seria opowiadała o grupie specjalistów działających w Cardiff i mających za zadanie neutralizować zjawiska oraz istoty wpadające przez międzywymiarową szczelinę czasoprzestrzenną. Produkcja wyróżniała się znacznie bardziej dojrzałym tonem niż jej pierwowzór, dzięki czemu trafiała w gusta starszych odbiorców. Cztery sezony, w tym wysoko oceniony odcinek Children of Earth oraz Miracle Day, zakończyły się w 2011 roku i od tamtej pory marka pozostaje uśpiona.