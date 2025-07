Plotki z Gotham: reżyser Resident Evil ma pomysł na film o Jokerze. Tego właśnie potrzebuje DCU?

Warto zaznaczyć, że na razie są to wyłącznie niepotwierdzone informacje. Cregger przygotowuje się obecnie do zdjęć do swojego rebootu Resident Evil dla Sony, a żadna oficjalna umowa z DC nie została ogłoszona. Niemniej jednak, po sukcesie Barbarzyńców oraz potencjalnym sukcesie Zniknięć (film zapowiada się niezwykle intrygująco), reżyser stał się jednym z najbardziej pożądanych twórców w Hollywood i wydaje się być naturalnym kandydatem do rozmów z Jamesem Gunnem i spółką.

Klapa finansowa filmu Joker: Folie à Deux może skłonić studio do chwilowej przerwy w eksploatowaniu tej postaci. Jeśli jednak DC zdecyduje się na kolejną interpretację, pomysł Creggera — skupienie się na kimś z otoczenia Jokera — mógłby być powiewem świeżości, którego potrzebuje całe DCU. Na razie pozostaje nam czekać i obserwować rozwój sytuacji. Pierwszy na froncie jest bowiem zgoła inny antagonista Batmana – Clayface – i to o nim będzie następny film.