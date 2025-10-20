Zaloguj się lub Zarejestruj

Plotki o rewolucyjnym padzie PS5 okazały się fałszywe. DualSense V3 nie ma wymiennej baterii

Mikołaj Berlik
2025/10/20 10:30
0
0

Nowy kontroler DualSense V3 dla PS5 Pro nie ma wymiennej baterii, mimo wcześniejszych przecieków.

Plotki o tym, że kontroler DualSense V3 otrzyma wymienną baterię, okazały się nieprawdziwe. Jak potwierdził znany recenzent technologiczny Austin Evans, nowa wersja pada dla PlayStation 5 Pro nie posiada takiej funkcji – mimo wcześniejszych doniesień, które wskazywały na rewolucję w konstrukcji urządzenia.

DualSense V3
DualSense V3

DualSense V3 – nowy model, stara bateria

Evans w swoim najnowszym materiale dokładnie przeanalizował nową wersję konsoli PlayStation 5 Pro oraz kontrolera DualSense V3, który ma być z nią sprzedawany w zestawie. Choć sam pad korzysta z innego typu baterii niż poprzednie wersje, nie jest ona wymienna. Oznacza to, że Sony wciąż stawia na zamkniętą konstrukcję bez możliwości łatwej wymiany ogniwa przez użytkownika.

Choć brak wymiennej baterii może rozczarować część graczy, sama idea wydaje się mieć sens i może zostać wdrożona w kolejnej generacji sprzętu. Tymczasem nowa rewizja PS5 Pro ma wprowadzić jedynie drobne zmiany konstrukcyjne, takie jak redukcję wagi konsoli czy lepsze zarządzanie energią.

GramTV przedstawia:

Według doniesień Insider Gaming, Sony już planuje następcę – PlayStation 6, które ma zostać wyposażone w odłączany napęd dysków, podobny do tego w nowszych modelach PS5. Wszystko wskazuje więc na to, że większe innowacje w kontrolerach mogą pojawić się dopiero wraz z nową generacją konsol.

Źródło:https://insider-gaming.com/dualsense-v3-battery/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PlayStation 5 Pro
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112