Plotki o rewolucyjnym padzie PS5 okazały się fałszywe. DualSense V3 nie ma wymiennej baterii

Plotki o tym, że kontroler DualSense V3 otrzyma wymienną baterię, okazały się nieprawdziwe. Jak potwierdził znany recenzent technologiczny Austin Evans, nowa wersja pada dla PlayStation 5 Pro nie posiada takiej funkcji – mimo wcześniejszych doniesień, które wskazywały na rewolucję w konstrukcji urządzenia.

DualSense V3 – nowy model, stara bateria

Evans w swoim najnowszym materiale dokładnie przeanalizował nową wersję konsoli PlayStation 5 Pro oraz kontrolera DualSense V3, który ma być z nią sprzedawany w zestawie. Choć sam pad korzysta z innego typu baterii niż poprzednie wersje, nie jest ona wymienna. Oznacza to, że Sony wciąż stawia na zamkniętą konstrukcję bez możliwości łatwej wymiany ogniwa przez użytkownika.