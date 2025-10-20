Plotki o rewolucyjnym padzie PS5 okazały się fałszywe. DualSense V3 nie ma wymiennej baterii

Plotki o tym, że kontroler DualSense V3 otrzyma wymienną baterię, okazały się nieprawdziwe. Jak potwierdził znany recenzent technologiczny Austin Evans, nowa wersja pada dla PlayStation 5 Pro nie posiada takiej funkcji – mimo wcześniejszych doniesień, które wskazywały na rewolucję w konstrukcji urządzenia.
DualSense V3 – nowy model, stara bateria
Evans w swoim najnowszym materiale dokładnie przeanalizował nową wersję konsoli PlayStation 5 Pro oraz kontrolera DualSense V3, który ma być z nią sprzedawany w zestawie. Choć sam pad korzysta z innego typu baterii niż poprzednie wersje, nie jest ona wymienna. Oznacza to, że Sony wciąż stawia na zamkniętą konstrukcję bez możliwości łatwej wymiany ogniwa przez użytkownika.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!