Zdobywanie platyn nie takie proste. Sony wprowadzi zmiany w PlayStation Store

Jak podaje serwis The Gamer, przedstawiciele Sony zapowiedzieli walkę z tak zwanymi grami-klonami w sklepie PlayStation Store. Tego typu produkcje kopiują wiele mechanik, nie dając zbyt wielkiej satysfakcji z rozgrywki, dzięki czemu w bardzo prosty sposób gracze mogą nabijać kolejne osiągnięcia i zdobywać platyny. Założyciel portalu DEX.EXE, Dex Fragg, podzielił się informacjami uzyskanymi od anonimowego źródła, dotyczącymi nowych zasad, jakie japońska korporacja ma zamiar wprowadzić w swoim sklepie.

Ostrzeżenie i kary dla deweloperów. Zmiany w sklepie

Sam tytuł listu sugeruje, że głównym celem Sony jest ograniczenie spamu oraz powtarzalnej zawartości w sklepie PlayStation Store – nawiązano przy tym do tzw. shovelware, czyli gier-zapychaczy, których stosunkowo tani koszt produkcji i skopiowane mechaniki ułatwiają ich masową produkcję. Od teraz tytuły zgłaszane do sklepu mają być badane według dodatkowych kryteriów, które pozwolą na ocenienie unikalności danej gry. Jeżeli więc zauważone zostaną takie cechy jak powtarzalne rozwiązania czy warianty danego produktu u różnych deweloperów, a system dodatkowo rozpozna, iż nie mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami, produkt może wówczas nie zostać zaakceptowany.

Co więcej, oprócz nowych zasad Sony opisało kary, jakie mogą spotkać twórców ignorujących nowe wytyczne. Na liście znajdziemy między innymi zmniejszoną widoczność oraz łatwość wyszukiwania gier w bibliotece, nieopublikowanie lub całkowite usunięcie tytułów z oferty sklepu PlayStation Store czy nawet tymczasową blokadę, lub permanentne usunięcie konta PlayStation Partners, jeżeli deweloperzy uporczywie nie stosują się do zasad. Pozostaje jednak pytanie, czy to wszystko nie utrudni rzetelnego sprawdzania nowych gier i egzekwowania zasad przez Sony. Czas pokaże.