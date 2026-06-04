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Helldivers 2 szykuje duże zmiany w Galactic War. Nowe kampanie i roguelite „Planet Warfronts” w drodze

Mikołaj Berlik
2026/06/04 18:30
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Arrowhead Game Studios rozwija system wojny galaktycznej i testuje nowe, bardziej dynamiczne misje w stylu roguelite.

W obszernym komunikacie dyrektor gry Mikael Eriksson wyjaśnił, że studio pracuje nad usprawnieniem zarówno progresji społecznościowej, jak i indywidualnej. Dotychczasowe systemy miały nie zawsze jasno pokazywać graczom wpływ ich działań na przebieg Galactic War, co ma zostać zmienione wraz z nowymi kampaniami.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – Galactic Campaigns i roguelite Planet Warfronts

Helldivers 2 otrzyma w czerwcu nowy system Galactic War Campaigns, który zastąpi dotychczasowe Major Orders. Kampanie będą trwać od 1 do 3 tygodni i mają lepiej przedstawiać fabularny kontekst konfliktów oraz konsekwencje działań graczy. Każda kampania będzie też oferować nagrody, w tym nowe elementy wyposażenia i efekty wpływające na rozgrywkę.

Równolegle studio rozwija eksperymentalny tryb Planet Warfronts, który wprowadzi elementy roguelite do walki o planetarne sektory. Misje mają dzielić się na trzy typy: obronne, frontowe oraz operacje za liniami wroga. Każda z nich będzie odbywać się w kluczowych lokacjach i oferować zmienne warunki zależne od kontrolowanej strefy i typu planety.

Twórcy planują również szereg usprawnień systemowych, w tym większą personalizację statków, przebudowę modułów progresji oraz zwiększenie poziomu maksymalnego do 300. W dłuższej perspektywie studio chce także poprawić system ekonomii, balans oraz mechaniki poruszania się i interakcji z otoczeniem.

GramTV przedstawia:

Nieustannie otrzymujemy opinie dotyczące naszych planów związanych z rozwojem postaci w końcowej fazie gry, a gracze pytają o podwyższenie limitu poziomów i dodatkowe moduły statków. Mówiąc w skrócie: uważamy, że dotychczasowe elementy rozwoju, takie jak podwyższenie limitu poziomów w silosie, nie są wystarczające i nie uwzględniają waszych opinii w sposób zasadniczy. Zamierzamy podnieść limit poziomu, ale w idealnym przypadku, gdy pogłębimy system postępów, chcemy, aby dostępne były bardziej wartościowe ulepszenia dla każdego rodzaju gracza – nie tylko dla tych, którzy odblokowali 100% wszystkich dostępnych opcji.

Helldivers 2 ma tym samym otrzymać jedną z największych aktualizacji rozwojowych od czasu premiery, mocniej skupiając się na długoterminowej strukturze rozgrywki i zaangażowaniu społeczności.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-to-start-galactic-campaigns-this-month-studio-is-working-on-roguelite-planet-warfronts

Tagi:

News
PC
Arrowhead Game Studios
PlayStation 5
Arrowhead
Helldivers
Helldivers 2
Helldivers II
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
maszynypancerne
Gramowicz
Wczoraj 09:45

Szykujmy sie na mase bugow. 




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112