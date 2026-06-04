Helldivers 2 szykuje duże zmiany w Galactic War. Nowe kampanie i roguelite „Planet Warfronts” w drodze

Arrowhead Game Studios rozwija system wojny galaktycznej i testuje nowe, bardziej dynamiczne misje w stylu roguelite.
W obszernym komunikacie dyrektor gry Mikael Eriksson wyjaśnił, że studio pracuje nad usprawnieniem zarówno progresji społecznościowej, jak i indywidualnej. Dotychczasowe systemy miały nie zawsze jasno pokazywać graczom wpływ ich działań na przebieg Galactic War, co ma zostać zmienione wraz z nowymi kampaniami.
Helldivers 2 – Galactic Campaigns i roguelite Planet Warfronts
Helldivers 2 otrzyma w czerwcu nowy system Galactic War Campaigns, który zastąpi dotychczasowe Major Orders. Kampanie będą trwać od 1 do 3 tygodni i mają lepiej przedstawiać fabularny kontekst konfliktów oraz konsekwencje działań graczy. Każda kampania będzie też oferować nagrody, w tym nowe elementy wyposażenia i efekty wpływające na rozgrywkę.
Równolegle studio rozwija eksperymentalny tryb Planet Warfronts, który wprowadzi elementy roguelite do walki o planetarne sektory. Misje mają dzielić się na trzy typy: obronne, frontowe oraz operacje za liniami wroga. Każda z nich będzie odbywać się w kluczowych lokacjach i oferować zmienne warunki zależne od kontrolowanej strefy i typu planety.
Twórcy planują również szereg usprawnień systemowych, w tym większą personalizację statków, przebudowę modułów progresji oraz zwiększenie poziomu maksymalnego do 300. W dłuższej perspektywie studio chce także poprawić system ekonomii, balans oraz mechaniki poruszania się i interakcji z otoczeniem.
GramTV przedstawia:
Nieustannie otrzymujemy opinie dotyczące naszych planów związanych z rozwojem postaci w końcowej fazie gry, a gracze pytają o podwyższenie limitu poziomów i dodatkowe moduły statków. Mówiąc w skrócie: uważamy, że dotychczasowe elementy rozwoju, takie jak podwyższenie limitu poziomów w silosie, nie są wystarczające i nie uwzględniają waszych opinii w sposób zasadniczy. Zamierzamy podnieść limit poziomu, ale w idealnym przypadku, gdy pogłębimy system postępów, chcemy, aby dostępne były bardziej wartościowe ulepszenia dla każdego rodzaju gracza – nie tylko dla tych, którzy odblokowali 100% wszystkich dostępnych opcji.
Helldivers 2 ma tym samym otrzymać jedną z największych aktualizacji rozwojowych od czasu premiery, mocniej skupiając się na długoterminowej strukturze rozgrywki i zaangażowaniu społeczności.