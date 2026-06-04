Helldivers 2 szykuje duże zmiany w Galactic War. Nowe kampanie i roguelite „Planet Warfronts” w drodze

W obszernym komunikacie dyrektor gry Mikael Eriksson wyjaśnił, że studio pracuje nad usprawnieniem zarówno progresji społecznościowej, jak i indywidualnej. Dotychczasowe systemy miały nie zawsze jasno pokazywać graczom wpływ ich działań na przebieg Galactic War, co ma zostać zmienione wraz z nowymi kampaniami.

Helldivers 2 – Galactic Campaigns i roguelite Planet Warfronts

Helldivers 2 otrzyma w czerwcu nowy system Galactic War Campaigns, który zastąpi dotychczasowe Major Orders. Kampanie będą trwać od 1 do 3 tygodni i mają lepiej przedstawiać fabularny kontekst konfliktów oraz konsekwencje działań graczy. Każda kampania będzie też oferować nagrody, w tym nowe elementy wyposażenia i efekty wpływające na rozgrywkę.