EA zamyka serwery gry z serii Battlefield. Poznaliśmy datę zamknięcia trybu online na konsolach

Klasyczny spin-off Battlefield traci wsparcie sieciowe na PS4 i Xbox One, kończąc swoją wieloletnią obecność w trybie multiplayer.
EA potwierdziło kolejne wygaszenie usług online dla jednej ze swoich starszych gier. Już 22 czerwca tego roku serwery konsolowe Battlefield Hardline zostaną permanentnie wyłączone.
Battlefield Hardline – koniec wsparcia multiplayer na konsolach
Decyzja oznacza zakończenie wsparcia dla trybu multiplayer na PlayStation 4 i Xbox One. Po tej dacie gracze nie będą mogli korzystać z żadnych funkcji sieciowych na tych platformach, a jedyną działającą opcją pozostanie wersja PC. Dla wielu fanów będzie to definitywny koniec jednego z bardziej nietypowych odsłon serii Battlefield, który zamiast pola bitwy przenosił rozgrywkę w realia policyjnych akcji.
Battlefield Hardline zadebiutował w 2015 roku jako eksperymentalna odsłona serii, zmieniająca militarne konflikty na starcia policji z przestępcami. Choć gra zebrała mieszane recenzje, z czasem zyskała lojalną społeczność, szczególnie w trybie wieloosobowym.
EA stopniowo wygaszało wsparcie dla starszych odsłon cyklu. Wcześniej serwery wyłączono m.in. na PS3 i Xbox 360, a także dla innych klasycznych tytułów z serii Battlefield. Teraz kolej przyszła na generację PS4 i Xbox One, co oznacza pełne zakończenie życia konsolowego multiplayera tej produkcji.
GramTV przedstawia:
Strategia. Szybkość. Fabuła. To filary gry Battlefield Hardline – wyjątkowej rozgrywki, w której policja walczy z przestępcami. Zaplanuj idealny napad na bank i ucieknij z łupem, zanim policja wyeliminuje twoją ekipę. Pędź ulicami w potężnym muscle carze i bierz udział w pościgach z dużą prędkością, podczas gdy kule świszczą z każdej strony. Następnie zrób sobie przerwę od epickich starć w trybie wieloosobowym i zagraj w ekscytującą kampanię dla jednego gracza, inspirowaną świetnymi telewizyjnymi serialami kryminalnymi. To zupełnie nowe spojrzenie na serię Battlefield.
Po 22 czerwca gracze nadal będą mogli uruchomić kampanię oraz wersję PC z działającymi serwerami, jednak społeczność konsolowa definitywnie straci dostęp do rozgrywek online. EA jednocześnie zapowiedziało, że kolejne wygaszania starszych usług są nadal możliwe w nadchodzących miesiącach.
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