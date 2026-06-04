EA zamyka serwery gry z serii Battlefield. Poznaliśmy datę zamknięcia trybu online na konsolach

Klasyczny spin-off Battlefield traci wsparcie sieciowe na PS4 i Xbox One, kończąc swoją wieloletnią obecność w trybie multiplayer.

Decyzja oznacza zakończenie wsparcia dla trybu multiplayer na PlayStation 4 i Xbox One. Po tej dacie gracze nie będą mogli korzystać z żadnych funkcji sieciowych na tych platformach, a jedyną działającą opcją pozostanie wersja PC. Dla wielu fanów będzie to definitywny koniec jednego z bardziej nietypowych odsłon serii Battlefield, który zamiast pola bitwy przenosił rozgrywkę w realia policyjnych akcji.

EA potwierdziło kolejne wygaszenie usług online dla jednej ze swoich starszych gier. Już 22 czerwca tego roku serwery konsolowe Battlefield Hardline zostaną permanentnie wyłączone.

Battlefield Hardline zadebiutował w 2015 roku jako eksperymentalna odsłona serii, zmieniająca militarne konflikty na starcia policji z przestępcami. Choć gra zebrała mieszane recenzje, z czasem zyskała lojalną społeczność, szczególnie w trybie wieloosobowym.

EA stopniowo wygaszało wsparcie dla starszych odsłon cyklu. Wcześniej serwery wyłączono m.in. na PS3 i Xbox 360, a także dla innych klasycznych tytułów z serii Battlefield. Teraz kolej przyszła na generację PS4 i Xbox One, co oznacza pełne zakończenie życia konsolowego multiplayera tej produkcji.