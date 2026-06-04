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EA zamyka serwery gry z serii Battlefield. Poznaliśmy datę zamknięcia trybu online na konsolach

Mikołaj Berlik
2026/06/04 17:30
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Klasyczny spin-off Battlefield traci wsparcie sieciowe na PS4 i Xbox One, kończąc swoją wieloletnią obecność w trybie multiplayer.

EA potwierdziło kolejne wygaszenie usług online dla jednej ze swoich starszych gier. Już 22 czerwca tego roku serwery konsolowe Battlefield Hardline zostaną permanentnie wyłączone.

Battlefield Hardline
Battlefield Hardline

Battlefield Hardline – koniec wsparcia multiplayer na konsolach

Decyzja oznacza zakończenie wsparcia dla trybu multiplayer na PlayStation 4 i Xbox One. Po tej dacie gracze nie będą mogli korzystać z żadnych funkcji sieciowych na tych platformach, a jedyną działającą opcją pozostanie wersja PC. Dla wielu fanów będzie to definitywny koniec jednego z bardziej nietypowych odsłon serii Battlefield, który zamiast pola bitwy przenosił rozgrywkę w realia policyjnych akcji.

Battlefield Hardline zadebiutował w 2015 roku jako eksperymentalna odsłona serii, zmieniająca militarne konflikty na starcia policji z przestępcami. Choć gra zebrała mieszane recenzje, z czasem zyskała lojalną społeczność, szczególnie w trybie wieloosobowym.

EA stopniowo wygaszało wsparcie dla starszych odsłon cyklu. Wcześniej serwery wyłączono m.in. na PS3 i Xbox 360, a także dla innych klasycznych tytułów z serii Battlefield. Teraz kolej przyszła na generację PS4 i Xbox One, co oznacza pełne zakończenie życia konsolowego multiplayera tej produkcji.

GramTV przedstawia:

Strategia. Szybkość. Fabuła. To filary gry Battlefield Hardline – wyjątkowej rozgrywki, w której policja walczy z przestępcami. Zaplanuj idealny napad na bank i ucieknij z łupem, zanim policja wyeliminuje twoją ekipę. Pędź ulicami w potężnym muscle carze i bierz udział w pościgach z dużą prędkością, podczas gdy kule świszczą z każdej strony. Następnie zrób sobie przerwę od epickich starć w trybie wieloosobowym i zagraj w ekscytującą kampanię dla jednego gracza, inspirowaną świetnymi telewizyjnymi serialami kryminalnymi. To zupełnie nowe spojrzenie na serię Battlefield.

Po 22 czerwca gracze nadal będą mogli uruchomić kampanię oraz wersję PC z działającymi serwerami, jednak społeczność konsolowa definitywnie straci dostęp do rozgrywek online. EA jednocześnie zapowiedziało, że kolejne wygaszania starszych usług są nadal możliwe w nadchodzących miesiącach.

Źródło:https://gamerant.com/ea-game-shutting-down-battlefield-hardline-june-22/

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
EA
PlayStation
Battlefield
Battlefield Hardline
zamknięcie
Xbox
zamknięcie serwerów
Mikołaj Berlik
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