PlayStation wprowadza Franchise Rewards. Trofea odblokują możliwość zakupu ekskluzywnych gadżetów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/23 20:00
Sony uruchomiło na PlayStation kolejny program, który tym razem pozwoli na zakup namacalnych gadżetów.

Dopiero co Sony zamknęło jeden program lojalnościowy, jakim było PlayStation Stars, a teraz wraca z kolejnym, choć na nieco innych zasadach. Nowy program lojalnościowy dla graczy o nazwie PlayStation Franchise Rewards, pozwoli zdobywać dostęp do limitowanych gadżetów w świecie rzeczywistym po odblokowaniu odpowiednich trofeów w grach.

PlayStation Franchise Rewards
PlayStation Franchise Rewards

PlayStation ogłasza nowy program lojalnościowy

Na start inicjatywa obejmie grę Ghost of Tsushima. Do 31 grudnia 2025 roku gracze, którzy zdobędą złote trofeum “Mono No Aware” lub platynowe “Living Legend”, będą mogli odblokować możliwość zakupu specjalnych przedmiotów kolekcjonerskich związanych z hitową produkcją.

Aby skorzystać z programu, należy:

  • Zdobyć wymagane trofeum w grze
  • Zalogować się na stronę ghostrewards.playstation.com dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii lub ghostrewards.eu.playstation.com dla Europy i Wielkiej Brytanii
  • Następnie można zakupić dostępne przedmioty

Program jest dostępny dla graczy w USA, Kanadzie, Australii, Europie (Kraje Unii Europejskiej, Monako, Norwegia, Szwajcaria) oraz w Wielkiej Brytanii. Sony zapowiada, że w przyszłości może poszerzyć dostępność o kolejne regiony.

Obecnie można nabyć następujące nagrody:

  • Pamiątkowa przypinka dla zdobywców Platynowego Trofeum “Living Legend” z grafiką z ikony tego trofeum. Cena takiego gadżetu wynosi 28 euro, czyli około 119 złotych.
  • Pamiątkowa koszulka dla zdobywców Złotego Trofeum “Mono No Aware” w cenie 33 euro, czyli około 140 złotych.

Każdy gracz może zakupić maksymalnie jeden egzemplarz każdego przedmiotu na konto. Sony potwierdziło, że jeszcze w tym roku pojawią się kolejne nagrody, w tym gadżety związane z motywem Ghost of Yotei. Nie wiem jak Wy się na to zapatrujecie, ale prawie 120 złotych za małą przypinkę to dość wygórowana cena...

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-trophies-will-now-unlock-the-ability-to-purchase-real-life-merchandise-of-some-franchises

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

