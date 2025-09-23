PlayStation wprowadza Franchise Rewards. Trofea odblokują możliwość zakupu ekskluzywnych gadżetów

Sony uruchomiło na PlayStation kolejny program, który tym razem pozwoli na zakup namacalnych gadżetów.

Dopiero co Sony zamknęło jeden program lojalnościowy, jakim było PlayStation Stars, a teraz wraca z kolejnym, choć na nieco innych zasadach. Nowy program lojalnościowy dla graczy o nazwie PlayStation Franchise Rewards, pozwoli zdobywać dostęp do limitowanych gadżetów w świecie rzeczywistym po odblokowaniu odpowiednich trofeów w grach.

PlayStation ogłasza nowy program lojalnościowy

Na start inicjatywa obejmie grę Ghost of Tsushima. Do 31 grudnia 2025 roku gracze, którzy zdobędą złote trofeum “Mono No Aware” lub platynowe “Living Legend”, będą mogli odblokować możliwość zakupu specjalnych przedmiotów kolekcjonerskich związanych z hitową produkcją.