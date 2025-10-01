PlayStation tylko częścią planu. Sony chce inwestować w gry, filmy i anime

Sony nie zamierza ograniczać się tylko do gier i konsol. Według raportu Nikkei Asia korporacja planuje dalsze inwestycje w przejmowanie nowych marek, by stać się jednym z największych graczy w globalnej branży rozrywkowej.

Sony – strategia oparta na przejęciach i inwestycjach

Od kilku lat firma konsekwentnie rozwija swoje portfolio, zamiast tworzyć zupełnie nowe IP. Sony inwestuje w marki z różnych sektorów – od gier, przez filmy i anime, aż po literaturę. Przykładem jest zaangażowanie w Kadokawa, właściciela popularnych powieści młodzieżowych. W ciągu siedmiu lat łączna wartość inwestycji w nowe IP wyniosła 1,9 biliona jenów.