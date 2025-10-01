PlayStation tylko częścią planu. Sony chce inwestować w gry, filmy i anime

Według raportu Nikkei Asia firma chce stać się globalnym „domem rozrywki”.
Sony nie zamierza ograniczać się tylko do gier i konsol. Według raportu Nikkei Asia korporacja planuje dalsze inwestycje w przejmowanie nowych marek, by stać się jednym z największych graczy w globalnej branży rozrywkowej.
Sony – strategia oparta na przejęciach i inwestycjach
Od kilku lat firma konsekwentnie rozwija swoje portfolio, zamiast tworzyć zupełnie nowe IP. Sony inwestuje w marki z różnych sektorów – od gier, przez filmy i anime, aż po literaturę. Przykładem jest zaangażowanie w Kadokawa, właściciela popularnych powieści młodzieżowych. W ciągu siedmiu lat łączna wartość inwestycji w nowe IP wyniosła 1,9 biliona jenów.
Według byłych pracowników spółki taki model biznesowy ma uczynić z Sony swoisty „entertainment trading house” – firmę skupiającą i rozwijającą własności intelektualne w różnych branżach. To podejście przypomina strategię japońskich konglomeratów, takich jak Itochu czy Mitsubishi, które budowały swoją potęgę dzięki szerokim inwestycjom i dywersyfikacji działań.
Analitycy podkreślają, że japońska korporacja powinna w większym stopniu ujawniać szczegóły swoich inwestycji. Ayaka Inomata z Daiwa Securities zaznacza, że brak przejrzystości w raportach może negatywnie wpływać na ocenę wartości spółki. Sony odpowiada jednak, że planuje stopniowo otwierać się na szerszą komunikację.
Jednocześnie firma uruchomiła Pollinator Network – wewnętrzny system talentów zasilany generatywną AI, którego celem jest ułatwienie współpracy między branżami i wykorzystywanie technologii z sektora gier w innych dziedzinach, w tym filmach. To pokazuje, że PlayStation to tylko fragment większej strategii, a Sony coraz wyraźniej buduje pozycję globalnego giganta rozrywki.