Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation tylko częścią planu. Sony chce inwestować w gry, filmy i anime

Mikołaj Berlik
2025/10/01 10:20
1
0

Według raportu Nikkei Asia firma chce stać się globalnym „domem rozrywki”.

Sony nie zamierza ograniczać się tylko do gier i konsol. Według raportu Nikkei Asia korporacja planuje dalsze inwestycje w przejmowanie nowych marek, by stać się jednym z największych graczy w globalnej branży rozrywkowej.

PlayStation
PlayStation

Sony – strategia oparta na przejęciach i inwestycjach

Od kilku lat firma konsekwentnie rozwija swoje portfolio, zamiast tworzyć zupełnie nowe IP. Sony inwestuje w marki z różnych sektorów – od gier, przez filmy i anime, aż po literaturę. Przykładem jest zaangażowanie w Kadokawa, właściciela popularnych powieści młodzieżowych. W ciągu siedmiu lat łączna wartość inwestycji w nowe IP wyniosła 1,9 biliona jenów.

Według byłych pracowników spółki taki model biznesowy ma uczynić z Sony swoisty „entertainment trading house” – firmę skupiającą i rozwijającą własności intelektualne w różnych branżach. To podejście przypomina strategię japońskich konglomeratów, takich jak Itochu czy Mitsubishi, które budowały swoją potęgę dzięki szerokim inwestycjom i dywersyfikacji działań.

GramTV przedstawia:

Analitycy podkreślają, że japońska korporacja powinna w większym stopniu ujawniać szczegóły swoich inwestycji. Ayaka Inomata z Daiwa Securities zaznacza, że brak przejrzystości w raportach może negatywnie wpływać na ocenę wartości spółki. Sony odpowiada jednak, że planuje stopniowo otwierać się na szerszą komunikację.

Jednocześnie firma uruchomiła Pollinator Network – wewnętrzny system talentów zasilany generatywną AI, którego celem jest ułatwienie współpracy między branżami i wykorzystywanie technologii z sektora gier w innych dziedzinach, w tym filmach. To pokazuje, że PlayStation to tylko fragment większej strategii, a Sony coraz wyraźniej buduje pozycję globalnego giganta rozrywki.

Źródło:https://www.psu.com/news/sony-eyes-ip-pickups-with-aim-of-becoming-entertainment-trading-house/

Tagi:

News
Sony
zapowiedź
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:30

He he, Concord to było takie przejęcie i inwestycja :-) Trochę nie czaje - przecież Sony od dawna robi filmy. Służą im do reklamy ich produktów :-)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112