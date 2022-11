Sony uruchamia PlayStation Tournaments. Nowość PS5 dostępna dla wszystkich

Przedstawiciele japońskiej korporacji Sony poinformowali o oficjalnym uruchomieniu PlayStation Tournaments, czyli nowości na konsolach nowej generacji PlayStation 5. Nowa funkcja, która była już testowana we wrześniu, została właśnie udostępniona wszystkim posiadaczom PS5. Dzięki temu społeczność może brać udział w turniejach, aby wygrywać nagrody

W pierwszym oficjalnym wydarzeniu możemy wygrać kontroler DualSense Edge oraz słuchawki Pulse 3D. Korporacja zorganizowała turnieje w Guilty Gear -Strive, NBA 2K23 oraz FIFA 23. Dołączyć możemy z poziomu menu w naszej konsoli.

Od 1 grudnia do 31 stycznia możesz wziąć udział w PlayStation Tournaments: Win-A-Thon na obu konsolach PS5 i PS4. Do wygrania jest sporo ciekawych nagród; w tym gotówka, konsole PlayStation 5 oraz nowe kontrolery bezprzewodowe DualSense Edge. Win-A-Thon to zawody z tablicą wyników, w których możesz gromadzić swoje wygrane i poprawić swoją ogólną pozycję w rankingu, biorąc udział w turniejach PlayStation.