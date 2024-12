PlayStation przypomina o epickim wydarzeniu, które zawita do Polski

Koncert PlayStation w Łodzi

W kwietniu przyszłego roku rozpocznie się trasa PlayStation The Concert. Wydarzenie zawita również do naszego kraju. Event odbędzie się 21 maja 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi, a gracze usłyszą muzykę z produkcji takich jak God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon i nie tylko.