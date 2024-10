PlayStation zaprasza na wyjątkowy event. Wśród lokalizacji nie zabrakło Polski

Na oficjalnym blogu PlayStation udostępniono ciekawe informacje związane z nadciągającym, światowym cyklem koncertów. Podczas eventów usłyszymy muzykę z gier takich jak God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon i nie tylko. Widowisko połączyć ma „ekscytującą muzykę, najnowocześniejsze efekty wizualne i legendarne tytuły gier wideo w niezapomniane przeżycie”.

Dzięki innowacyjnej technologii i światowej klasy produkcji, fani doświadczą oszałamiającej fuzji wielowarstwowej grafiki, wciągającego dźwięku przestrzennego i gwiazdorskiego zespołu łączącego klasyczne i nowoczesne instrumenty. Legendarne partytury kompozytorów takich jak Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) i Bear McCreary (God of War) osiągną nowy poziom, oferując fanom wyjątkowe, głęboko wciągające wrażenia z koncertu na żywo.

Wraz z wejściem muzyki z gier wideo w światowe centrum uwagi, PlayStation: The Concert ma na celu przedefiniowanie tego, czym może być doświadczenie muzyczne. To coś więcej niż tylko show; to najlepsze doświadczenie koncertowe w grach wideo, ucieleśniające innowacyjnego ducha PlayStation i przesuwające granice tego, co możliwe; od konsoli po sceny na całym świecie. – czytamy w ogłoszeniu.