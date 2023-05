PlayStation Project Q wyśmiewany przez graczy. Sony rozczarowało nową „konsolą”

Jedną z ostatnich zapowiedzi podczas PlayStation Showcase 2023 był PlayStation Project Q, czyli nowe urządzenie Sony, które ma stanowić dodatkowe akcesorium do PlayStation 5 dla przenośnego grania. W założeniach Project Q to „konsola przenośna”, dzięki której będzie można grać w produkcje z PS5 poprzez funkcję Remote Play. Do działania urządzenia potrzebna więc będzie stacjonarna konsola, a także połączenie z Wi-Fi. Ciężko więc mówić tu o pełnoprawnym sprzęcie, a wyłącznie o dedykowanym Remote Play urządzeniu od Sony.