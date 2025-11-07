Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation prezentuje SURI: The Seventh Note. Magiczna gra z Indii zachwyca pierwszym zwiastunem

Mikołaj Berlik
2025/11/07 12:10
Gra zachwyca oprawą i klimatem.

PlayStation zaprezentowało pierwszy zwiastun gry SURI: The Seventh Note – wyjątkowej rytmiczno-platformowej przygody tworzonej przez indyjskie studio w ramach programu PlayStation India Hero Project. To kolejny projekt, który ma na celu promowanie twórców z mniej reprezentowanych regionów świata.

SURI: The Seventh Note

SURI: The Seventh Note – muzyczna podróż z serca Indii

Gra przeniesie nas do mistycznej krainy Suri, w której młoda dziewczyna Ajira wyrusza na wyprawę, by uratować swoją matkę. Fabuła łączy emocjonalną historię z gameplayem opartym na rytmie – każda akcja i ruch bohaterki są zsynchronizowane z muzyką. Twórcy zapowiadają, że tytuł będzie „listem miłosnym do klasycznych gier”, a jego estetyka i klimat mają łączyć tradycję z nowoczesnością.

Szczególną uwagę zwraca Rhythm Haptics Engine – nowatorski system haptyki stworzony z pomocą PlayStation, który pozwoli graczom poczuć rytm gry dzięki zaawansowanym wibracjom kontrolera DualSense. Twórcy obiecują, że od delikatnych melodii po intensywne basowe tony – każdy dźwięk znajdzie swoje fizyczne odzwierciedlenie.

Premiera SURI: The Seventh Note zaplanowana jest na 2026 rok. Tytuł zmierza na PlayStation 5 oraz PC, a już teraz można dodać go do listy życzeń w PlayStation Store.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/11/06/suri-the-seventh-note-ps5-gameplay-revealed/

News
Sony
zwiastun
gameplay
gameplay trailer
PlayStation
platformówka
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
rytmiczne
