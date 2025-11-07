PlayStation prezentuje SURI: The Seventh Note. Magiczna gra z Indii zachwyca pierwszym zwiastunem

PlayStation zaprezentowało pierwszy zwiastun gry SURI: The Seventh Note – wyjątkowej rytmiczno-platformowej przygody tworzonej przez indyjskie studio w ramach programu PlayStation India Hero Project. To kolejny projekt, który ma na celu promowanie twórców z mniej reprezentowanych regionów świata.

SURI: The Seventh Note – muzyczna podr ó ż z serca Indii

Gra przeniesie nas do mistycznej krainy Suri, w której młoda dziewczyna Ajira wyrusza na wyprawę, by uratować swoją matkę. Fabuła łączy emocjonalną historię z gameplayem opartym na rytmie – każda akcja i ruch bohaterki są zsynchronizowane z muzyką. Twórcy zapowiadają, że tytuł będzie „listem miłosnym do klasycznych gier”, a jego estetyka i klimat mają łączyć tradycję z nowoczesnością.