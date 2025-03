PlayStation Portal w promocji. Pierwsza obniżka na wersję Midnight Black

W sklepie RTV Euro AGD wystartowała promocja na PlayStation Portal Midnight Black, czyli czarną wersję przenośnej konsoli od Sony, która pozwala na transmitowanie rozgrywki ze stacjonarnej konsoli PlayStation 5. Urządzenie w czarnej wersji zadebiutowało na rynku niecały miesiąc temu, dokładniej 20 lutego i już jest dostępne z pierwszą obniżką.

PlayStation Portal Midnight Black w promocji w sklepie RTV Euro AGD

Jeżeli jesteście chętni na zakup PlayStation Portal w edycji Midnight Black, to udajcie się na stronę sklepu. Cena konsoli wynosi 939 zł, czyli o 70 zł mniej, niż wynosi cena sugerowana (999 zł). Aby aktywować ofertę należy wykorzystać kod promocyjny RKM140325C. Oferta trwa tylko do 17 marca bieżącego roku do godziny 23:45.