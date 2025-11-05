PlayStation Portal w końcu nie potrzebuje PS5. Granie w chmurze opuszcza betę

Wystarczy aktywny abonament PlayStation Plus Premium i dostęp do internetu.
Od premiery PlayStation Portal miną niebawem dwa lata. Przez ten czas wspomniany sprzęt doczekał się wielu aktualizacji, a wraz z jedną z nich rozpoczęto testy grania strumieniowego w chmurze. Dzisiaj natomiast Sony poinformowało o zakończeniu fazy beta, dzięki czemu wszyscy użytkownicy PS Portal mogą cieszyć się wspomnianą funkcją.
PlayStation Portal może już działać bez PlayStation 5
Użytkownicy PlayStation Portal muszą jednak być aktywnymi subskrybentami PlayStation Plus Premium. Zgodnie z przekazanymi informacjami tylko abonenci wspomnianej usługi mogą cieszyć się graniem strumieniowym w chmurze. Jeśli więc tylko jesteście klientami Sony i macie dostęp do internetu, to Wasze PS Portal nie potrzebuje już do działania PlayStation 5.
Streaming w chmurze otwiera nowe możliwości grania: ciesz się grą razem z przyjacielem, który korzysta z Twojej konsoli PS5 na osobnym koncie, lub streamuj swoją ulubioną grę, podczas gdy ktoś inny ogląda film na konsoli. Granie strumieniowe w chmurze ułatwia również korzystanie z gier PS5 w podróży – w hotelu, kawiarni, u znajomych lub w dowolnym innym miejscu z szybkim łączem internetowym Wi-Fi – ponieważ możesz grać nawet wtedy, gdy konsola PS5 w domu jest wyłączona lub używana przez inne konto – czytamy we wpisie na blogu PlayStation.
Na oficjalnej stronie PlayStation dostępna jest również lista gier, które można przesyłać strumieniowo na PlayStation Portal. Japońska firma wspomina, że „wybrane” tytuły wspierają wspomnianą funkcję, ale w rzeczywistości jest ich cała masa. Użytkownicy PS Portal mogą bowiem cieszyć się wszystkimi najważniejszymi produkcjami first-party i nie tylko.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że PlayStation Portal można kupić w Polsce za 999 złotych. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianego sprzętu zapraszamy do lektury: Sprawdzamy PlayStation Portal w boju!
