PlayStation Portal w końcu nie potrzebuje PS5. Granie w chmurze opuszcza betę

Od premiery PlayStation Portal miną niebawem dwa lata. Przez ten czas wspomniany sprzęt doczekał się wielu aktualizacji, a wraz z jedną z nich rozpoczęto testy grania strumieniowego w chmurze. Dzisiaj natomiast Sony poinformowało o zakończeniu fazy beta, dzięki czemu wszyscy użytkownicy PS Portal mogą cieszyć się wspomnianą funkcją.

PlayStation Portal może już działać bez PlayStation 5

Użytkownicy PlayStation Portal muszą jednak być aktywnymi subskrybentami PlayStation Plus Premium. Zgodnie z przekazanymi informacjami tylko abonenci wspomnianej usługi mogą cieszyć się graniem strumieniowym w chmurze. Jeśli więc tylko jesteście klientami Sony i macie dostęp do internetu, to Wasze PS Portal nie potrzebuje już do działania PlayStation 5.