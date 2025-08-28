PlayStation Plus z ofertą na wrzesień. Tym razem Sony nie dowiozło?

Poznaliśmy listę gier w PS Plus Essential na przyszły miesiąc.
Wrzesień na PlayStation Plus zapowiada się niezwykle różnorodnie. Sony przygotowało dla abonentów trzy produkcje, które zadowolą zarówno fanów nietypowych przygodówek, spokojnych symulatorów życia, jak i miłośników łamigłówek. Od 2 września w katalogu gier dostępnych w ramach abonamentu znajdą się Psychonauts 2, Stardew Valley oraz Viewfinder. Tym razem na liście brakuje więc wielkiego hitu, ale druga część Psychonauts z pewnością ucieszy wielu graczy.
PlayStation Plus na wrzesień 2025
Psychonauts 2 (PS4)
W drugiej części kultowej platformówki od Double Fine gracze ponownie wcielą się w Razputina „Raza” Aquato – młodego akrobatę i utalentowanego psychika, który dołącza do międzynarodowej organizacji szpiegowskiej Psychonauts. Szybko okazuje się jednak, że w centrali działa zdrajca, a przywódca grupy skrywa niebezpieczną tajemnicę.
Psychonauts 2 to produkcja pełna humoru, niezwykłych światów osadzonych w umysłach bohaterów oraz szeregu zdolności, które można rozwijać i wykorzystywać podczas eksploracji. To połączenie dynamicznej platformówki i filmowej opowieści, które docenili zarówno gracze, jak i krytycy.
Stardew Valley (PS4)
Marzysz o ucieczce od miejskiego zgiełku? Stardew Valley pozwala rozpocząć nowe życie na odziedziczonej po dziadku farmie. Choć początkowo gracz dysponuje jedynie skromnym zestawem narzędzi i kilkoma monetami, z czasem może stworzyć prawdziwie kwitnące gospodarstwo.
Gra oferuje nie tylko uprawę roli i hodowlę zwierząt, lecz także relacje z mieszkańcami miasteczka, eksplorację kopalni pełnych potworów i odnawianie zrujnowanego centrum społecznościowego. To jeden z najpopularniejszych symulatorów życia, który potrafi wciągnąć na dziesiątki, a nawet setki godzin.
Viewfinder (PS4, PS5)
Najbardziej oryginalną propozycją września jest Viewfinder, czyli logiczna przygoda z perspektywy pierwszej osoby, w której kluczową rolę odgrywa… aparat fotograficzny. Za jego pomocą można zmieniać rzeczywistość, przenosić do świata gry zdjęcia, obrazy, szkice czy pocztówki i używać ich do rozwiązywania kreatywnych zagadek. To pozycja dla graczy ceniących świeże pomysły i unikalne doświadczenia, które bawią się percepcją i wyobraźnią.
Sony przypomina także, że tylko do 1 września posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą dodać do swojej biblioteki sierpniowe tytuły: Lies of P, Day Z oraz My Hero One’s Justice 2. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich bezpłatnego pobrania.
