PlayStation Plus z ofertą na wrzesień. Tym razem Sony nie dowiozło?

Wrzesień na PlayStation Plus zapowiada się niezwykle różnorodnie. Sony przygotowało dla abonentów trzy produkcje, które zadowolą zarówno fanów nietypowych przygodówek, spokojnych symulatorów życia, jak i miłośników łamigłówek. Od 2 września w katalogu gier dostępnych w ramach abonamentu znajdą się Psychonauts 2, Stardew Valley oraz Viewfinder. Tym razem na liście brakuje więc wielkiego hitu, ale druga część Psychonauts z pewnością ucieszy wielu graczy.

W drugiej części kultowej platformówki od Double Fine gracze ponownie wcielą się w Razputina „Raza” Aquato – młodego akrobatę i utalentowanego psychika, który dołącza do międzynarodowej organizacji szpiegowskiej Psychonauts. Szybko okazuje się jednak, że w centrali działa zdrajca, a przywódca grupy skrywa niebezpieczną tajemnicę.

Psychonauts 2 to produkcja pełna humoru, niezwykłych światów osadzonych w umysłach bohaterów oraz szeregu zdolności, które można rozwijać i wykorzystywać podczas eksploracji. To połączenie dynamicznej platformówki i filmowej opowieści, które docenili zarówno gracze, jak i krytycy.

Stardew Valley (PS4)

Marzysz o ucieczce od miejskiego zgiełku? Stardew Valley pozwala rozpocząć nowe życie na odziedziczonej po dziadku farmie. Choć początkowo gracz dysponuje jedynie skromnym zestawem narzędzi i kilkoma monetami, z czasem może stworzyć prawdziwie kwitnące gospodarstwo.

Gra oferuje nie tylko uprawę roli i hodowlę zwierząt, lecz także relacje z mieszkańcami miasteczka, eksplorację kopalni pełnych potworów i odnawianie zrujnowanego centrum społecznościowego. To jeden z najpopularniejszych symulatorów życia, który potrafi wciągnąć na dziesiątki, a nawet setki godzin.