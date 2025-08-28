Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus z ofertą na wrzesień. Tym razem Sony nie dowiozło?

Radosław Krajewski
2025/08/28 08:00
0
0

Poznaliśmy listę gier w PS Plus Essential na przyszły miesiąc.

Wrzesień na PlayStation Plus zapowiada się niezwykle różnorodnie. Sony przygotowało dla abonentów trzy produkcje, które zadowolą zarówno fanów nietypowych przygodówek, spokojnych symulatorów życia, jak i miłośników łamigłówek. Od 2 września w katalogu gier dostępnych w ramach abonamentu znajdą się Psychonauts 2, Stardew Valley oraz Viewfinder. Tym razem na liście brakuje więc wielkiego hitu, ale druga część Psychonauts z pewnością ucieszy wielu graczy.

PlayStation Plus na wrzesień 2025

PlayStation Plus na wrzesień 2025

  • Psychonauts 2 (PS4)

W drugiej części kultowej platformówki od Double Fine gracze ponownie wcielą się w Razputina „Raza” Aquato – młodego akrobatę i utalentowanego psychika, który dołącza do międzynarodowej organizacji szpiegowskiej Psychonauts. Szybko okazuje się jednak, że w centrali działa zdrajca, a przywódca grupy skrywa niebezpieczną tajemnicę.

Psychonauts 2 to produkcja pełna humoru, niezwykłych światów osadzonych w umysłach bohaterów oraz szeregu zdolności, które można rozwijać i wykorzystywać podczas eksploracji. To połączenie dynamicznej platformówki i filmowej opowieści, które docenili zarówno gracze, jak i krytycy.

  • Stardew Valley (PS4)

Marzysz o ucieczce od miejskiego zgiełku? Stardew Valley pozwala rozpocząć nowe życie na odziedziczonej po dziadku farmie. Choć początkowo gracz dysponuje jedynie skromnym zestawem narzędzi i kilkoma monetami, z czasem może stworzyć prawdziwie kwitnące gospodarstwo.

Gra oferuje nie tylko uprawę roli i hodowlę zwierząt, lecz także relacje z mieszkańcami miasteczka, eksplorację kopalni pełnych potworów i odnawianie zrujnowanego centrum społecznościowego. To jeden z najpopularniejszych symulatorów życia, który potrafi wciągnąć na dziesiątki, a nawet setki godzin.

  • Viewfinder (PS4, PS5)

GramTV przedstawia:

Najbardziej oryginalną propozycją września jest Viewfinder, czyli logiczna przygoda z perspektywy pierwszej osoby, w której kluczową rolę odgrywa… aparat fotograficzny. Za jego pomocą można zmieniać rzeczywistość, przenosić do świata gry zdjęcia, obrazy, szkice czy pocztówki i używać ich do rozwiązywania kreatywnych zagadek. To pozycja dla graczy ceniących świeże pomysły i unikalne doświadczenia, które bawią się percepcją i wyobraźnią.

Sony przypomina także, że tylko do 1 września posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą dodać do swojej biblioteki sierpniowe tytuły: Lies of P, Day Z oraz My Hero One’s Justice 2. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich bezpłatnego pobrania.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/08/27/playstation-plus-monthly-games-for-september-psychonauts-2-stardew-valley-viewfinder/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
PlayStation Plus
Sony Interactive Entertainment
abonament
Stardew Valley
Psychonauts 2
PlayStation 5
PS5
usługa
subskrypcja
Viewfinder
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112