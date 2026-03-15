Zaloguj się lub Zarejestruj

Okazja dla fanów Uncharted. Kolekcja Nathana Drake'a za mniej niż 50 zł

Maciej Petryszyn
2026/03/15 16:40
0
0

Seria Uncharted wydaje się rozdziałem zamkniętym. A przynajmniej na to wskazuje fakt, że od wielu lat żadna nowa produkcja z tego uniwersum nie została wydana.

Niemniej nadal są ludzie, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z przygodami Nathana Drake’a. I to do nich skierowana jest ta okazja.

Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a

Promocja na Kolekcję Nathana Drake'a

W sklepie Amazona pojawiła się bowiem atrakcyjna oferta dotycząca Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a w wersji na PlayStation 4 i z hiszpańskojęzyczną okładką. Za mniej niż 50 zł możemy zatem otrzymać trzy z czterech części serii Uncharted, które swego czasu były prawdziwym fenomenem, zgarniając same wysokie noty. Co istotne, odsłony 1, 2 i 3 dostępne są w polskiej wersji językowej – i to zarówno tekstowej, jak i dźwiękowej.

Zapoznaj się z najbardziej cenioną serią gier wszech czasów, towarzysząc Nathanowi Drake'owi w niebezpiecznej wyprawie dookoła świata — od skromnych początków po nadzwyczajne odkrycia.

Poznaj niezapomniane postacie, gdy Drake z narażeniem życia i przyjaźni będzie ścigał się z bezwzględnymi wrogami, chcąc odkryć niewyobrażalne skarby.

Kolekcja Uncharted: Kolecja Nathan Drake'a obejmuje wyłącznie kampanie jednoosobowe w grach Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PS4
PlayStation 4
promocja
Uncharted
Uncharted 3
Uncharted 2
okazja
Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112