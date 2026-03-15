Okazja dla fanów Uncharted. Kolekcja Nathana Drake'a za mniej niż 50 zł

Seria Uncharted wydaje się rozdziałem zamkniętym. A przynajmniej na to wskazuje fakt, że od wielu lat żadna nowa produkcja z tego uniwersum nie została wydana.

Niemniej nadal są ludzie, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z przygodami Nathana Drake’a. I to do nich skierowana jest ta okazja.

Promocja na Kolekcję Nathana Drake'a

W sklepie Amazona pojawiła się bowiem atrakcyjna oferta dotycząca Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a w wersji na PlayStation 4 i z hiszpańskojęzyczną okładką. Za mniej niż 50 zł możemy zatem otrzymać trzy z czterech części serii Uncharted, które swego czasu były prawdziwym fenomenem, zgarniając same wysokie noty. Co istotne, odsłony 1, 2 i 3 dostępne są w polskiej wersji językowej – i to zarówno tekstowej, jak i dźwiękowej.