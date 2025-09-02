PlayStation Plus na wrzesień już dostępne. Sony przygotowało trzy pozycje

Wrześniowy PS Plus jest już dostępny dla abonentów usługi.
Niedawno poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na wrzesień 2025. Sony przygotowało dla subskrybentów usługi trzy produkcje. Wśród nich znajdziemy niezwykle popularne Stardew Valley, a także Psychonauts 2. Teraz gry są już dostępne do pobrania.
Poza wspomnianymi wyżej tytułami, do oferty trafił również Viewfinder. To propozycja dla miłośników łamigłówek i rozwiązywania kreatywnych zagadek. Psychonauts 2 to natomiast druga odsłona kultowej platformówki, ceniona zarówno przez krytyków, jak i graczy. Nie zabrakło też czegoś dla fanów symulatorów życia – Stardew Valley pozwala nie tylko budować relacje z mieszkańcami miasta, uprawiać rolę czy hodować zwierzęta, ale także eksplorować niebezpieczne kopalnie.
