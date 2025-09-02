Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus na wrzesień już dostępne. Sony przygotowało trzy pozycje

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 12:15
Wrześniowy PS Plus jest już dostępny dla abonentów usługi.

Niedawno poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na wrzesień 2025. Sony przygotowało dla subskrybentów usługi trzy produkcje. Wśród nich znajdziemy niezwykle popularne Stardew Valley, a także Psychonauts 2. Teraz gry są już dostępne do pobrania.

PlayStation Plus – wrzesień 2025
PlayStation Plus – wrzesień 2025

Poza wspomnianymi wyżej tytułami, do oferty trafił również Viewfinder. To propozycja dla miłośników łamigłówek i rozwiązywania kreatywnych zagadek. Psychonauts 2 to natomiast druga odsłona kultowej platformówki, ceniona zarówno przez krytyków, jak i graczy. Nie zabrakło też czegoś dla fanów symulatorów życia – Stardew Valley pozwala nie tylko budować relacje z mieszkańcami miasta, uprawiać rolę czy hodować zwierzęta, ale także eksplorować niebezpieczne kopalnie.

PlayStation Plus na wrzesień 2025

News
Sony
PlayStation
PlayStation Plus
PS Plus
abonament
Stardew Valley
Psychonauts 2
usługa
subskrypcja
Viewfinder
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

