PlayStation Plus na wrzesień już dostępne. Sony przygotowało trzy pozycje

Niedawno poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na wrzesień 2025 . Sony przygotowało dla subskrybentów usługi trzy produkcje. Wśród nich znajdziemy niezwykle popularne Stardew Valley, a także Psychonauts 2. Teraz gry są już dostępne do pobrania.

Poza wspomnianymi wyżej tytułami, do oferty trafił również Viewfinder. To propozycja dla miłośników łamigłówek i rozwiązywania kreatywnych zagadek. Psychonauts 2 to natomiast druga odsłona kultowej platformówki, ceniona zarówno przez krytyków, jak i graczy. Nie zabrakło też czegoś dla fanów symulatorów życia – Stardew Valley pozwala nie tylko budować relacje z mieszkańcami miasta, uprawiać rolę czy hodować zwierzęta, ale także eksplorować niebezpieczne kopalnie.

PlayStation Plus na wrzesień 2025