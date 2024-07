PlayStation Plus na sierpień oficjalnie. Sony dostarczy zróżnicowany zestaw gier

Tym razem obyło się bez przecieków dotyczących najnowszej oferty PlayStation Plus, która trafi do graczy już na początku sierpnia. Sony zaproponuje subskrybentom usługi trzy gry, a będą to LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach i Ender Lilies: Quietus of the Knights. Ciężko więc znaleźć wśród tej listy tytułów hit z prawdziwego zdarzenia, ale tym razem otrzymamy zróżnicowany zestaw produkcji, w której każdy wybierze coś dla siebie.