PlayStation Plus na listopad już dostępne. Kocie przygody i gra dla miłośników rajdów

Patrycja Pietrowska
2025/11/04 12:30
Abonenci PS Plus mogą już cieszyć się nowymi tytułami dostępnymi w ofercie.

Pod koniec października poznaliśmy listopadową ofertę PlayStation Plus. Teraz gry są już dostępne dla abonentów. Wśród nich znajdziemy kocie przygody z 2022 roku i coś dla miłośników rajdów.

PlayStation Plus – listopad 2025
PlayStation Plus – listopad 2025

W tym miesiącu abonenci usługi Sony otrzymali między innymi Stray. Jest to produkcja z 2022 roku, koncentrująca się na przygodach zaginionego kota. Poza tym do oferty trafiło EA Sports WRC 24, czyli gra rajdowa stworzona przez zespoł stojący za serią DiRT Rally, a także Totally Accurate Battle Simulator.

PlayStation Plus – oferta na listopad 2025

Przypomnijmy, że oferta jest dostępna od dzisiaj i będzie ważna do 2 grudnia 2025 roku.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/10/29/playstation-plus-monthly-games-for-november-stray-ea-sports-wrc-24-totally-accurate-battle-simulator/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

