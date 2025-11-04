PlayStation Plus na listopad już dostępne. Kocie przygody i gra dla miłośników rajdów

Pod koniec października poznaliśmy listopadową ofertę PlayStation Plus. Teraz gry są już dostępne dla abonentów. Wśród nich znajdziemy kocie przygody z 2022 roku i coś dla miłośników rajdów.
W tym miesiącu abonenci usługi Sony otrzymali między innymi Stray. Jest to produkcja z 2022 roku, koncentrująca się na przygodach zaginionego kota. Poza tym do oferty trafiło EA Sports WRC 24, czyli gra rajdowa stworzona przez zespoł stojący za serią DiRT Rally, a także Totally Accurate Battle Simulator.
PlayStation Plus – oferta na listopad 2025
- EA Sports WRC 24 (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Stray (PS4/PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Totally Accurate Battle Simulator (PS4/PS5) – pobierz w PlayStation Store
Przypomnijmy, że oferta jest dostępna od dzisiaj i będzie ważna do 2 grudnia 2025 roku.
