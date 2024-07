PlayStation Plus na lipiec już dostępne. Na abonentów Sony czekają 3 nowe gry

W tym miesiącu subskrybenci PlayStation Plus mogą pobrać m.in. popularną strzelankę i nietypową grę sieciową, która swego czasu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na lipiec 2024 roku. Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że abonenci japońskiej firmy mogą już pobierać nowe gry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi tym razem będą mogli dodać do swoich kont trzy produkcje.

W ramach lipcowej oferty PlayStation Plus gracze mogą pobrać m.in. Borderlands 3 – ostatnią odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek, która wyróżnia się humorem i stawia nacisk na zabawę w kooperacji. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zainwestować swój czas we wspomniany tytuł, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Borderlands 3. Ta seria nie potrzebowała rewolucji.

GramTV przedstawia:

Na abonentów PlayStation Plus czeka również kolejna gra sportowa od Electronic Arts. Zgodnie z zapowiedziami w tym miesiącu subskrybenci usługi Sony będą mogli bowiem przypisać do swoich kont NHL 24. Ostatnim tytułem jest natomiast Among Us, czyli gra sieciowa, która swego czasu cieszyła się dużą popularnością. Lipcowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna do 6 sierpnia 2024 roku do 11:00 czasu polskiego. PlayStation Plus Essential na lipiec 2024 Among Us – pobierz w PlayStation Store

Borderlands 3 – pobierz w PlayStation Store

NHL 24 – pobierz w PlayStation Store Jak oceniacie lipcową ofertę PlayStation Plus? Zamierzacie spędzić w tym miesiącu nieco czasu na wirtualnych lodowiskach w NHL 24? A może ruszycie na szaloną przygodę w Borderlands 3?

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.