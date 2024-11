PlayStation Plus na grudzień oficjalnie. Sony zadbało o naprawdę mocny zestaw

Największą gwiazdą grudniowej oferty PlayStation Plus jest bez wątpienia It Takes Two. Ostatnia produkcja Hazelight Studios podbiła serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: It Takes Two - recenzja nowej gry twórców A Way Out.

W przyszłym miesiącu abonenci usługi Sony będą mogli również dodać do swoich bibliotek Aliens: Dark Descent. Wspomniana produkcja to taktyczne RPG z widokiem izometrycznym, które powinno przypaść do gustu fanom Obcego. Pełną ofertę PlayStation Plus na grudzień 2024 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na grudzień 2024