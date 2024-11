PlayStation Plus na listopad już dostępne. W ofercie świetna gra od Tango Gameworks

Pod koniec października poznaliśmy kolejne tytuły, które wzbogacą usługę PlayStation Plus . Zgodnie z zapowiedziami, abonenci otrzymali trzy produkcje, które mogą dodać do swojej biblioteki. Wśród nich znajduje się świetna produkcja od Tango Gameworks, ale również premierowa gra i coś dla fanów wyścigów.

Subskrybenci PS Plus mogą już dodać do swojej biblioteki między innymi Ghostwire: Tokyo, czyli świetną produkcję od Tango Gameworks, która cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Ghostwire Tokyo - wielka draka w japońskiej stolicy.