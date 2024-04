PS Plus Extra i Premium z ciekawą grą na premierę w kwietniu. To nowość od EA

Kwietniowa oferta PlayStation Plus jest już dostępna. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec wiadomości, które powinny zainteresować abonentów Sony. Zgodnie z tradycją japońska firma dopiero w przyszłym tygodniu ujawni listę gier, które w tym miesiącu trafią do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium. Dowiedzieliśmy się już jednak, że w kwietniu wspomniana usługa zostanie wzbogacona o premierową produkcję.

Tales of Kenzera: Zau trafi w dniu premiery do PlayStation Plus Extra i Premium

Zgodnie z zapowiedziami już 23 kwietnia 2024 roku na rynku zadebiutuje Tales of Kenzera: Zau – nowa metroidvania wydana w ramach programu EA Originals. Okazuje się, że tego samego dnia wspomniana produkcja trafi również do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wielu abonentów Sony.